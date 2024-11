“Toda vida”

Angela Melim

“Haikai – balada”

Ar ensopado de água

mágoa no coração

chuva pesada que não cai no chão.

Calma de sol fino

manhã montanha brilho pingo

coração sorrindo.

*

“Mania de limpeza”

Raspa de limão

cheira seco;

assim

a lua limpa

alto relevo

que a letra afixa

no papel novo.

*

Tem um lance de lua

no néon, a lua é fria

a mulher ri

agulha

o salto da sandália devagar

mergulha – de verniz, cintila – e voa

fura

todas as letras do hotel gritam no céu.

*

“Eu te amo”

Para Y

A lagoa está parada

a mulher diz.

A lagoa.

Ancas. Cabelos.

E de frente,

cara oblíqua repuxada pelos nós dos dedos,

cotovelo largado na tábua.

Eu vi.

Pontas, fulgir.

Vou viver mais.

“Praia vermelha”

Ah, os bons sentimentos.

Seda e cor

vêm de dentro

da alma aquosa do cacto.

(Verdade sem palavras

da rocha –

o líquen na placa

e o fio da prata:

água mole a produzir velusgo.)

Sou o cacto

não sua flor.

Com agulha

na pele

arranho o olho.

*

“Flores”

Colho olhos fixos

de novo

boca seca

aberta

– o não completo me suspende

entre parênteses invisíveis e impotentes

no ar parado –

de passeio neste campo imperceptível

minado

que a pasma semântica do absurdo

cobre de avesso e espanto

flores que explodem ao contrário.

Sobre a autora



Nascida em Porto Alegre e radicada no Rio de Janeiro, Angela Melim é considerada uma das grandes poetas surgidas nos anos 1970. Lançou livros como “O vidro o nome”, “Das tripas coração” (1978), “O outro retrato” (1982) e “Mais dia menos dia” (1996). Sobre os versos da autora, Armando Freitas Filho (1940-2024) anotou na introdução de “O vidro e o nome” em 1974: “Uma poesia que se desenha como quem usa o seu corpo: em todos os níveis. Uma poesia que parece estar sendo feita no momento exato em que a lemos: imprevista, tinta ainda fresca, coração e mão que acabaram de escrevê-la, e, próximos, ainda pulsam nas intenções do texto”. Vinte e três anos depois, no prefácio de “Mais dia menos dia”, Freitas Filho lembrou:

“Foi nos versos de Angela que, pela primeira vez, vi que a literatura poderia ter gênero sem cair nos estereótipos disponíveis: nem a mão feminina só habituada a tocar o etéreo, nem o seu contrário, a militante mão feminista empunhando uma bandeira.”

A fortuna crítica na edição de “Toda vida” inclui ainda textos de Ana Cristina Cesar, Ivan Junqueira, Flora Süssekind e Leonardo Fróes.

capa do livro "Toda vida: poesia reunida" reprodução



“Toda vida: poesia reunida”

• Angela Melim

• Companhia das Letras

• 344 páginas

• R$ 109,90