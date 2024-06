"amor dialético" (1980) arquivo

“Abaixo a carestia”

Marcelo Dolabela (1957-2020)

“Vereda #1”

o amor: esse pássaro

filho de uma ave de ferro

canta. canto tão raro

silêncio estridência do berro.



*

“Amores”



um amor bebível comível comestível

um amor frágil falível vil infantil

um amor acessível possível medível

um amor sutil passível útil gentil

um amor conseguível plausível flexível

um amor fútil digerível juvenil

um amor legível definível visível

um amor servil desprezível imbecil

um amor temível terrível abolível

um amor ardil um amor fuzil brasil

um amor sensível incrível adquirível

um amor hostil pueril dizível febril

um amor perfil um amor anil quadril

um amor a zero a um a dois a mil

eu poderia

mandar dizer pra ela

que eu estou com frio

morrendo d’amores

mas não

diga apenas que eu

estou comendo uma

tampa de caneta por dia.

*

“My sweet love”

naquela manhã

meu amor fez um milagre

me tirou do mel

e me pôs no vinagre



*

sofrer

é viver

pelo avesso

é chegar

a um lugar

sem endereço





Sobre a coleção

A coleção Poesia Orbital publicou, em sua primeira edição, 62 livros de 69 poetas moradores de Belo Horizonte durante a comemoração do centenário da capital em 1997. Agora, a coleção volta com autores que participaram da edição anterior, novos convidados e uma homenagem ao poeta Marcelo Dolabela, idealizador do projeto, que morreu aos 62 anos, em 2020, e ganha a publicação de “Abaixo a carestia”.

Serão 20 livros inéditos com a marca “Poesia orbital 25 anos” em projeto viabilizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. A coordenação geral é de Mário Alex Rosa, que integra a comissão editorial com Brenda Marques, Flávia Craveiro e Vera Casa Nova.

capa do livro "Coleção Poesia Orbital: 25 anos" reprodução

“Coleção Poesia Orbital: 25 anos”

• Lançamento com performances e leituras poéticas em homenagem a Marcelo Dolabela

• Hoje, das 11h30 às 14h

• Livraria Scriptum (Rua Fernandes Tourinho, 99, Savassi, BH)