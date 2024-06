“Literatura – como atividade adulta – não é material didático. A sua força está na direção contrária: a literatura expressa uma voz individual, única, intransferível, e é exatamente nisso que reside seu interesse; é por natureza uma atividade individualista, realizada sobre a matéria bruta, e social, da linguagem. Fazendo uma metáfora com um toque de exagero, ela é uma experiência pessoal destinada não a ensinar o que o autor sabe, mas para ele mesmo descobrir, pela escrita, o que ainda não sabe, e eventualmente partilhar com o leitor. É uma atividade de risco, um ato de existência e um território livre; ela tem de ser um território livre para fazer sentido. E esse ‘livre’ sente alergia congênita a adjetivos e adversativas.”

Cristovão Tezza, no posfácio de “Ensaio da paixão”, originalmente publicado em 1986, e que acaba de ser reeditado pela Record. O livro, de gênese autobiográfica, reflete a vivência do escritor, então adolescente, em uma comunidade de teatro sob o ideário da contracultura no fim dos anos 60.

“Há um tom farsesco quase permanente”, escreve Cristovão Tezza no posfácio de “Ensaio da paixão”. “Um humor anárquico, às vezes cínico, com frequência violento e abusivo porque ninguém ali é modelo de nada”, lembra. “Para esta edição, ‘restaurei’ muitas cenas e formas da composição original. Mas, em alguns momentos, cedendo covarde ao espírito do tempo, suavizei a violência preconceituosa de algumas falas (violência que continua presente com outra forma), não para purificar o livro de seus crimes, mas para não ser injusto com os personagens, que seriam julgados, cancelados e trucidados pela letra de leis, normas, eufemismos e critérios então inexistentes”, conta Tezza, ainda no posfácio.

Capa do livro "Como tudo pode desmoronar: pequeno manual de colapsologia para uso das gerações presentes" reprodução

Como tudo pode desmoronar: pequeno manual de colapsologia para uso

das gerações presentes”

• Pablo Servigne e Raphaël Stevens

• Tradução de Newton Cunha

• Editora Perspectiva

• 252 páginas

• R$ 89,90

“Àquelas e àqueles que sentem medo, tristeza e raiva. Àquelas e àqueles que agem como se estivéssemos no mesmo barco”, trecho escrito na dedicatória do livro “Como tudo pode desmoronar: pequeno manual de colapsologia para uso das gerações presentes” (Editora Perspectiva). A obra de Pablo Servigne, um dos mais conhecidos teóricos do colapso, juntamente com o pesquisador Raphaël Stevens, chama a atenção para os impactos da ação humana na natureza e como as consequências podem transformar a vida na Terra ainda neste século.

O livro explora diferentes pilares que regem os seres humanos e sugere um painel crítico e social que convida o leitor a atender e participar das iniciativas que existem para amenizar os estragos do homem na Terra. “Não é o fim do mundo, mas é o fim de uma era. Precisamos preparar as novas gerações e, ao mesmo tempo, enfrentar os enormes desafios que se apresentam para não sermos meros passageiros à bordo de catástrofe”, escrito na contracapa da obra.

Capa do livro "Mar aberto" reprodução

“Mar aberto”

• Caleb Azumah Nelson

• Tradução de Camila Von Holdefer

• Editora Morro Branco

• 203 páginas

• R$ 59,90

Vencedor do Costa Award (2021), finalista do Goodreads Choice Award (2021) e do British Book Awards (2022), o romance “Mar aberto” (Morro Branco) é assinado por um dos escritores mais importantes da literatura britânica contemporânea: Caleb Azumah Nelson, filho de imigrantes ganeses que cresceu no sudeste de Londres. Considerado uma história de amor envolvente, o primeiro livro de Azumah Nelson narra o envolvimento de dois jovens que, após ganharem bolsas de estudo em colégios particulares, se encontram em um pub no sudeste de Londres e se apaixonam. No entanto, devido ao medo e à violência, a relação deles pode ser abalada. “O romance dá espaço para questionamentos prementes da subjetividade negra: o que é ser um indivíduo quando o mundo enxerga apenas um corpo negro, como ser vulnerável quando apenas a força é respeitada ou mesmo como encontrar segurança no amor ainda que frente à possibilidade de perdê-lo”, afirma o material de divulgação.

“As abandonadoras: histórias sobre maternidade, criação e culpa”

• Begoña Gómez Urzaiz

• Tradução de Eliana Aguiar

• Editora Zahar

• 270 páginas

• R$ 79,90

Mães que abandonam filhos? Mães que se arrependem da maternidade? Mães que vivem de formas conturbadas? Essas e tantas outras questões envolta da maternidade e da culpa compõem o livro de estreia da jornalista e professora catalã Begoña Gómez Urzaiz, “As abandonadoras: histórias sobre maternidade, criação e culpa” (Editora Zahar). “Desconfio que muitas das abandonadoras páginas buscavam um impossível: ter filhos sem ter que se transformar em mães. Não consigo imaginar desejo mais compreensível”, escreveu a autora na contracapa. No livro, a história e a trajetória de mulheres que decidiram deixar de lado a maternidade. Entre elas, personagens célebres da literatura universal, como Anna Kariênina, de Tolstói, e Nora Helmer, de Ibsen, e histórias verdadeiras. Begoña Urzaiz estará em Belo Horizonte neste sábado para falar sobre o livro em bate-papo com Carla Maia na sede do Instituto Cervantes (Rua dos Inconfidentes, 600, Savassi), às 11h. Haverá sessão de autógrafos depois do encontro, que tem entrada franca.