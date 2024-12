Tradição no final de ano, a Folia de Reis do Palmital celebra o nascimento do Menino Jesus com dança e cânticos

Cânticos de lamúria em banto, dialeto africano, ecoam pelas casas. Dançantes, em volta do presépio, celebram o nascimento do Menino Jesus. A Folia de Reis, uma das tradições mais encantadoras e significativas de Minas Gerais, reflete a rica herança cultural e religiosa do estado. Celebrada anualmente entre o dia 24 de dezembro e o dia 6 de janeiro, a festividade marca a celebração do nascimento do Menino Jesus e a visita dos Três Reis Magos.

Mas essa tradição será quebrada neste final de semana. No sábado (21/12), a Casa da Orla, em Lagoa Santa, recebe, antecipadamente, os celebrantes da Folia de Reis do Palmital em um encontro que fará a comunhão entre a cultura e as religiões católica e de matriz africana,

A Folia de Reis tem suas raízes na tradição cristã, que remonta ao século IV, embora tenha se consolidado no Brasil durante o período colonial. Em Minas Gerais, a festividade é especialmente vibrante e remonta a mais de 200 anos, sendo uma manifestação cultural que se perpetua através das gerações. Os Três Reis Magos — Melchior (Belchior), Gaspar e Baltazar — são figuras centrais na celebração.

Segundo a tradição, eles viajaram de terras distantes para oferecer presentes ao Menino Jesus, simbolizando a adoração e o reconhecimento da sua divindade. Durante a Folia, os participantes vestem-se com trajes coloridos e adornados, muitos deles representando os Reis Magos, e percorrem as comunidades em grupos.



Ritual de louvor

As danças são uma parte essencial da Folia de Reis. Os foliões realizam danças tradicionais, que variam de uma região para outra, mas geralmente incluem movimentos alegres e ritmados que envolvem todos os participantes. As músicas, muitas vezes em forma de cantigas, falam sobre a história dos Reis Magos, a celebração do Natal e a louvação ao Menino Jesus. Instrumentos como violas, sanfonas e pandeiros são comumente utilizados, criando uma atmosfera festiva e contagiante.

A Folia de Reis é também uma festividade religiosa católica. Os foliões visitam casas, igrejas e comunidades, onde são recebidos com alegria. Muitas vezes, as celebrações incluem missas e bênçãos, reforçando o aspecto espiritual da festividade. A emoção é palpável, pois os fiéis se reúnem para rezar, cantar e celebrar a chegada do Salvador.

Espírito de Natal



De frente para a Lagoa central, a Casa da Orla promove o Mercadinho de Natal Carlos Altman/EM



Para Aluízio Figueiredo, sócio da Casa da Orla, espaço sóciocultural em Lagoa Santa, o Mercadinho de Natal precisava oferecer uma programação religiosa para a população da cidade. Para o artista plástico, a Folia de Reis é a forma de celebrar o nascimento do Menino Jesus. Para ele, o Natal é muito mais que presentes, é tempo de estar em família e de agradecer pelas conquistas.

“Esta casa é um local de encontros, onde designers, artistas, artesãs compartilham e vendem seus trabalhos originais, feitos a mão com o que de mais belo. O Mercadinho de Natal, que termina neste final de semana, antecipa para Lagoa Santa a presença dos celebrantes da tradição católica do grupo extraordinário do Bairro Palmital. Teremos uma noite de festa, a partir das 19h, com direito a café, bolo, quitandas e bençãos. Venham celebrar conosco. E no domingo, teremos Papai Noel novamente aqui para a alegria da garotada. Uma oportunidade de tirar uma foto com o bom velhinho gratuitamente. Esta é a chance de encontrar aquele presente inesquecível para quem você ama. Aguardamos todos aqui”, comemora Aluízio.

Folia de Reis e Papai Noel



Papai Noel retorna neste domingo (22/12) na Casa da Orla, em Lagoa Santa Carlos Altman/EM

No último final de semana do Mercadinho de Natal a agenda está emocionante. Neste sábado, 21/12, de 19h às 21h, tem a celebração da Folia de Reis do Palmital, com uma noite de bênçãos, café e quitandas. No domingo (22/12), Papai Noel estará distribuindo lembrancinhas, abraços e sorrisos aos visitantes, de 12h às 14h.





Gastronomia



Caixas de trufas e bombos de presente para o Natal Ferreira Chocolates/Divulgação

Os visitantes poderão se deliciar com os sabores incríveis da Gelateria Gourmet, que oferecerá sorvetes artesanais feitos com ingredientes frescos e combinações surpreendentes. Os bombons e trufas deliciosas da Ferreira Chocolates estarão no evento – uma verdadeira tentação para os amantes de doces.

Mercadinho iluminado



Centenas de luzes dão um charme à magia do Natal da Casa da Orla Carlos Altman/EM

O Mercadinho de Natal é de grande importância para a vida cultural dos moradores e visitantes de Lagoa Santa. Este evento não só promove a arte e a cultura local, mas também fortalece a comunidade, criando um espaço de encontro e troca de experiências. É uma oportunidade única para celebrar a criatividade e a diversidade cultural da região, enriquecendo a vida de todos os participantes. Celebrar o Natal e deixe-se envolver pela magia deste evento único. O Mercadinho é mais do que uma feira; é uma experiência sensorial que promete encantar e inspirar a todos os presentes.



Conheça os participantes do Mercadinho de Natal





Aluízio Figueiredo - Artista Plástico

Escultura com madeira e corações em resina do artista Aluízio Figueiredo Carlos Altman/EM

Aluízio Figueiredo, artista plástico e designer com mais 25 anos de profissão, é conhecido por suas obras que combinam a essência mineira com materiais como ferro, tela de arame, madeira e concreto. Para o Mercadinho de Natal, o artista preparou árvores estilizadas para o clima natalino que são verdadeiras obras de arte. São muitas opções de presentes incríveis para presentear aquela pessoa especial no final de ano.

Alessandra Cecílio - Estúdio A - Lab Criativo

Quadros com colagens e peças de upcycling da design Alessandra Cecílio Carlos Altman/EM

Alessandra Cecílio do Estúdio A – Lab Criativo é produtora cultural, colagista e designer de moda. O espaço do Estúdio A na Casa da Orla oferece produtos feitos a partir da colagem analógica como quadros, porta-retratos, cadernos e outros utilitários, além de peças do vestuário feminino desenvolvidas através da técnica do upcycling, transformando roupas que já existem em peças novas e únicas, prezando pela sustentabilidade na moda.

Lizandra Garcia - Amacretto Atelier

Presépio em cimento da Amacreto Lisandra Garcia/Divulgação

"Um hobby para alivio mental no climatério surgiu o atelier Amacreto, com alma para colecionar memórias afetivas. O cimento se transforma em peças artesanais únicas, que vão além da decoração. Seja os vasos, bandejas, velas e objetos para mesa posta todos carregam afeto e propósito. Inspirado em histórias de lares reais, o atelier une design autoral, sustentabilidade e a delicadeza do feito à mão, despertando memórias e criando conexões genuínas. Amacretto é um convite a decorar com significado e presentear com emoção."

Bruna Borçari - Biscoito de Flor

Biscoitos natalinos da Bruna Borçari, da Biscoito de Flor Carlos Altman/EM

Especialista em biscoitos amanteigados com flores comestíveis, Bruna Borçari é a confeiteira por trás dos fantásticos e deliciosos Biscoito de Flor. "É uma inspiração que veio após a minha maternidade. Fazendo biscoitos amanteigados para meus filhos, resolvi fazer biscoitos com as flores que tinha no quintal para presentear as mulheres da minha família. Eu já amava as flores comestíveis, após juntar essas duas práticas, o Biscoito de Flor virou uma marca que leva significado para todos que o recebem! É uma arte sensível para florir quem ama presentear com biscoitos! O Biscoito de Flor chega nesse Natal com suas especiarias trazendo o aroma de laranja, sabor suave de canela, gengibre, entre outros. Um sabor que te faz relembrar um momento afetivo trazendo toda essa essência do Natal! Além das embalagens personalizadas para encantar ainda mais quem os recebe!”



Carolina Lustosa Bordados

Folhas bordas da artista Carolina Lustosa Carlos Altman/EM



“Desde criança sempre estive imersa no mundo lúdico das artes. Filha de artistas, e isso moldou minha visão sobre as infinitas possibilidades de criação. A cada projeto, busco inovar, aprender e desenvolver novas técnicas. Em 2002, fui convidada a ministrar aulas de artesanato, e desde então, venho colorindo o mundo com minhas criações. Em 2014, fundei o projeto “Meninas que Bordam", onde ofereço encontros semanais de oficinas gratuitas para mulheres. Meu trabalho se concentra no bordado livre, no upcycling de calças jeans, criando peças únicas e sustentáveis. O foco se tornou esta arte milenar que aquece meu coração. O bordado é bem versátil e o material é de fácil acesso. Você pode bordar em tudo. Amo bordar em fotografias”

Hitallo de Souza - Floreá Ateliê

Joias botânicas da Floreá Carlos Altman/EM

“Minha paixão pela natureza e pelo design se reflete nas joias botânicas que produzo, onde transformo plantas preservadas em peças únicas. Com um olhar atento aos detalhes e uma sensibilidade artística, crio acessórios que conectam as pessoas à natureza de forma íntima e simbólica. Minhas criações celebram a beleza orgânica e a efemeridade das plantas, trazendo um toque natural e elegante para o dia a dia”. No Mercadinho de Natal, Hitallo vai expor colares, brincos e uma luminária que abriga um dente de leão inteiro. Esta peça especial captura a magia e a delicadeza da natureza, iluminando o ambiente com um toque encantador e único.

Neuzi Denucci - Artista floral





“Desde criança tinha um sonho em trabalhar com plantas, ou melhor, viver de plantas. Formada em TI, por 25 anos trabalhei como técnica especializada em manutenção em notebooks. Em 2011, me mudei para Lagoa Santa, e decidi que não queria mais trabalhar com tecnologia. Comecei a estudar sobre as plantas e fui para São Paulo. Em Holambra fiz alguns cursos em artes florais, Voltei e continuei fazendo cursos e cultivando plantas na minha casa. Nunca mais parei de estudar sobre os cuidados com as plantas. A kokedama é, literalmente, uma bola de musgo, pois koke significa "musgo", e dama, "bola". De origem japonesa, a kokedama nasceu para levitar. Ou seja, esse é um arranjo que deve ser pendurado, o que dá a essência e o design típico de plantas suspensas”



Renata Melo - Saboaria Verde Mania

Sabonetes e cremes veganos da Verde Mania Saboaria Carlos Altman/EM

Desde o ano de 2020, a Saboaria Verde Mania cria e produz produtos artesanais, fitoterápicos, naturais e veganos. Com zelo e dedicação na seleção de matérias primas de altíssima qualidade, de forma sustentável. Aliada a aromaterapia e saberes ancestrais da rica flora brasileira, trazendo benefícios das plantas na produção de sabonetes fitoterápicos e cosméticos verdes. À frente do empreendimento está Renata Melo. “Descobri a aromaterapia para tratar de uma dermatite do meu filho mais velho. Desde então, mergulhei em estudos da saboaria natural e cosmetologia artesanal , apaixonei pelos resultados e não parei mais de buscar conhecimento. Assim nasceu a Saboaria Verde Mania, dedicada e comprometida em trazer resultados benéficos à saúde das pessoas e preservando nossa mãe natureza”.

Mônica - Diaracrochê

Bolsa em crochê da Diaracrochê Diaracrochê/Divulgação



"Em 2019 passei a dedicar prioridade ao meu filho atípico e em busca de uma renda me dedico ao artesanato. Diara significa presente, seja uma bolsa, um tapete , roupas ou decoração do lar. O crochê está em alta na moda e mostra que veio para ficar. Penso que as pessoas não sabem da minha historia, mas quando faço uma peça esta cliente passa a fazer parte dela . E é isso que me incentiva a criar"









Cerâmica Bumba na Caneca

O "Bumba Na Caneca" é a combinação da ancestralidade entre a tradição e o contemporâneo, com o intuito de transmitir conhecimento entre gerações através do barro e do toque – O toque humano, o toque dos saberes, da essência, dos sentimentos, da conexão do nosso interno com o externo e o deixando registrado em forma de arte. Tal arte que passará pelo processo de queima sendo transformada ainda pela força da Natureza, em uma peça resistente mas despertando sua beleza. Se pensarmos com carinho, é o mesmo processo que nós seres humanos estamos vivendo, sendo moldados e transformados pela nossa Mãe Natureza. “E assim é o nosso Bumba, venha nos conhecer de perto e compartilhar saberes”.

Ione Laurentys

Da argila bruta a peças com histórias singulares. Essa é a transformação que a ceramista Ione de Laurentys se dedica há 50 anos. Ione tem várias técnicas para confeccionar as cerâmicas, dentre elas a queima de raku (técnica japonesa em baixa temperatura), cujas peças são decorativas, e também em alta temperatura, na qual a peça pode ir ao microondas e é atóxica. No ateliê, a artista oferece cursos para quem deseja se profissionalizar ou apenas quer se distrair. No Mercadinho de Natal, o visitante vai encontrar peças utilitárias em cerâmicas como copos, tigelas, pratos e muito mais



Thelma Palha - Artista têxtil

Bolsas originais e exclusivas feitas com jeans da artista têxtil Thelma Palha Carlos Altman/EM



Há dois anos Thelma Palha vem trabalhando com jeans reciclado que compra em brechós, bazares ou asilos, transformando-os em peças únicas: almofadas, tapetes, paineis, cortinas, puffs e poltronas. Graduada em Belas Artes e Museologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem pós-graduação em Museologia pela Universidade Haute-Alsace (Mulhouse/França). Estagiou no Museu de Impressão no Tecido (Mulhouse/França) e no Museu d'Orsay (Paris/França). Essa trajetória pelo mundo das artes e sua convivência, desde criança, com a avó paterna, Emília Palha, costureira da alta costura e exímia bordadeira, têm sido fatores decisivos no processo construtivo no momento de criar e elaborar suas peças. Thelma Palha estará na Casa da Orla com sua última coleção de bolsas femininas.



Último final de semana do Mercadinho de Natal - Arte, design, decoração e presentes



21/12 a 22/12

Horários

21/12 - 10h às 21h

22/11 - 10h às 17h

Contato Aluízio Figueiredo: 31 991084111