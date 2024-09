A Lua Cheia, com seu brilho intenso e sua presença majestosa no céu noturno, exerce um fascínio irresistível que transcende gerações e culturas. Em Lagoa Santa, esse encantamento se transforma em um verdadeiro festival de criatividade, reunindo artistas e designers em um ambiente inspirador. Em uma charmosa casa rosada, de frente para a Orla da Lagoa Central, é possível apreciar a luz prateada da Lua que não apenas ilumina as paisagens, mas também acende a imaginação, incentivando a expressão artística e promovendo encontros únicos entre criadores.



Neste final de semana, de sexta (20/9) até domingo (22/9), a Casa da Orla sedia a segunda edição do Mercado da Lua Cheia. O evento contará com a presença de artistas e artesãos de Lagoa Santa que desenvolvem um trabalho autoral e único. A data também celebra a chegada da primavera – a estação das flores, dos cheiros e amores. Os visitantes são convidados a mergulhar nesse universo encantado, onde podem encontrar desde bolsas delicadamente trabalhadas até esculturas que parecem ganhar vida.

O artista Aluízio Figueiredo e a ceramista Lu Reis uniram os interesses comuns de divulgar e fomentar a arte na cidade e tornaram-se os idealizadores do Mercado da Lua Cheia – meio galeria de arte, salão de encontros, feira de design e moda. “A arte emociona, desorienta, tenta. A arte salva. O olhar do artista vê aquilo que o outro não vê. Passeia por caminhos nunca antes visitados. Você pode ou não gostar de arte. O importante é que ela te questiona sempre. É impossível viver sem ela. É o alimento de todo artista’, emociona Aluízio Figueiredo, artista plástico.

Lua Cheia vista bem de frente à Casa da Orla. Espetáculo quando ilumina a Lagoa Central Carlos Altman

É um lugar onde o tempo desacelera, permitindo que cada um aprecie a beleza do feito à mão, a magia do artesanal. Mais do que um local de vendas, a Casa da Orla é um local de encontros e trocas culturais. Ali, designers e artesãos compartilham suas técnicas, inspiram-se mutuamente e criam laços que vão além do comercial. É um espaço onde a criatividade floresce e a comunidade se fortalece, celebrando a arte em todas as suas formas.

Café e bolos

Bolo artesanal de laranja Matheus dos Pães

Além dos produtos de arte e design, a edição do Mercado da Lua Cheia terá delícias gastronômicas para quem for visitar o local. Primeiramente, a gelateria gourmet trará para Lagoa Santa sabores incríveis das delícias geladas que produz. A presença do expositor Pães do Matheus é mais que esperado. Bolos, cremes, pães artesanais e outras tantas coisas gostosas. E para completar, cafés, drinques, vinhos e sanduíches do Café Divino Bistrô.



Veja quem vai participar do MERCADO DA LUA CHEIA



Aluízio Figueiredo - Artista Plástico

Trabalho do artista Aluízio Figueiredo Carlos Altman/EM



Aluízio Figueiredo, artista plástico e designer com mais 25 anos de profissão, é conhecido por suas obras que combinam a essência mineira com materiais como ferro, tela de arame, madeira e concreto. Seu ateliê em Lagoa Santa é um espaço onde ele transforma esses elementos em peças únicas de arte e decoração, como quadros, luminárias e objetos decorativos. Aluízio reinventa a natureza criando canteiros e vasos floridos. Sua exposição “Wodaabe: Reflexão sobre a beleza”, de 2020, foi inspirada na tribo nômade africana, refletindo sua admiração pelas cores e organização social dessa cultura



Thelma Palha - Artista têxtil

Bolsas Emília Palha Thelma Palha/Divulgação



Há dois anos Thelma Palha vem trabalhando com jeans reciclado que compra em brechós, bazares ou asilos, transformando-os em peças únicas: almofadas, tapetes, paineis, cortinas, puffs e poltronas. Graduada em Belas Artes e Museologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem pós-graduação em Museologia pela Universidade Haute-Alsace (Mulhouse/França). Estagiou no Museu de Impressão no Tecido (Mulhouse/França) e no Museu d'Orsay (Paris/França). Essa trajetória pelo mundo das artes e sua convivência, desde criança, com a avó paterna, Emília Palha, costureira da alta costura e exímia bordadeira, têm sido fatores decisivos no processo construtivo no momento de criar e elaborar suas peças. Nesse final de semana estará na Casa da Orla sua última coleção: bolsas femininas.

Hitallo de Souza - Floreá Ateliê

Luminária que abriga um dente de leão inteiro da Floreá Ateliê Hitallo de Souza/Divulgação

“Minha paixão pela natureza e pelo design se reflete nas joias botânicas que produzo, onde transformo plantas preservadas em peças únicas. Com um olhar atento aos detalhes e uma sensibilidade artística, crio acessórios que conectam as pessoas à natureza de forma íntima e simbólica. Minhas criações celebram a beleza orgânica e a efemeridade das plantas, trazendo um toque natural e elegante para o dia a dia”.No Mercado da Lua Cheia, Hitallo vai expor colares, brincos e uma luminária que abriga um dente de leão inteiro. Esta peça especial captura a magia e a delicadeza da natureza, iluminando o ambiente com um toque encantador e único.

Roberta Janaína - Maria Belisca

Maria Belisca

Boneca Tida, da Maria Belisca Roberta Janaína/Divulgação

Para quem ainda não a conhece, ela se chama Roberta Janaina. Natural de Belém do Pará, terra do açaí com farinha e sem granola. "Sou advogada, apesar de não mais exercer a profissão faz um tempinho...Comecei a fazer artesanato em 2008, quando conheci o biscuit (o topo de bolo do meu casamento eu mesma fiz...ficou...digamos...diferente, pois eu estava beeem no começo). Quando mudei para a cidade de Indaiatuba/SP, onde conheci pessoas muito queridas, ao entrar numa loja para comprar material de biscuit, me deparei na verdade, com uma loja de artesanato em tecido, em especial patchwork. Foi nesse dia que me encantei pela boneca Tilda e , sem saber costurar uma linha, resolvi fazer aula com a minha primeira professora, a Maria Teresa e ganhei minha primeira máquina". Desde então, cria lindas bonecas.



Ana Elizabeth Diniz - Perfumaria Alquímica

Perfurmaria Alqímica Perfurmaria Alqímica/Divulgação

“Sempre fui uma apaixonada pelo reino vegetal”, declara Ana Elizabeth Diniz, jornalista e terapeuta integrativa que, em 2019, criou a Perfumaria Alquímica, um processo artesanal, botânico e terapêutico. Ela começou criando perfumes personalizados, mas depois vieram coleções exclusivas. “A primeira foi ‘Desejos’ em que criei perfumes que narravam olfativamente o amor, a paz, a leveza e a proteção. Depois veio a Coleção Alquimia, magia pura potencializada pela minha leitura dos arquétipos de Anna (avó de Jesus), Maria, Energia Crística, Francisco, Madalena e Joana d’Arc’. Ana Elizabeth revela que a proposta de Perfumaria Alquímica “é despertar emoções primordiais por meio das memórias olfativas. Estabelecer links com momentos inesquecíveis, afetos, lembranças. Cada formulação traz a potência de óleos essenciais puríssimos e alquimias. São fragrâncias exclusivas criadas após muita pesquisa e intuição”

Fernanda Kind - Velas aromatizadas

Velas Fefê Kind Fefê Kind/Divulgação

“Há 1 ano pesquisando e com inspiração na natureza exuberante da Serra do Cipó comecei a produzir velas aromáticas artesanais”. Feitas com cera vegetal de coco, com queima limpa, não agredindo o meio ambiente. Por ser mais emoliente, ela retém mais os deliciosos aromas, cada um com sua propriedade, como a de lavanda que pode ajudar no sono e relaxamento. A de maçã com canela traz aconchego ao ambiente. As cítricas são energizantes. Além de todos esses benefícios, as latas são lindas, decorativas e podem ser reaproveitadas para ajudar a preservar o meio ambiente. Continuo com os estudos para cada vez mais trazer o melhor para os clientes”.



Neuzi Denucci - Artista floral

Neuzi kokedama Neuzi kokedama/Divulgação



“Desde criança tinha um sonho em trabalhar com plantas, ou melhor, viver de plantas. Formada em TI, por 25 anos trabalhei como técnica especializada em manutenção em notebooks. Em 2011, me mudei para Lagoa Santa, e decidi que não queria mais trabalhar com tecnologia. Comecei a estudar sobre as plantas e fui para São Paulo. Em Holambra fiz alguns cursos em artes florais, Voltei e continuei fazendo cursos e cultivando plantas na minha casa. Nunca mais parei de estudar sobre os cuidados com as plantas. A kokedama é, literalmente, uma bola de musgo, pois koke significa "musgo", e dama, "bola". De origem japonesa, a kokedama nasceu para levitar. Ou seja, esse é um arranjo que deve ser pendurado, o que dá a essência e o design típico de plantas suspensas”



Renata Melo - Saboaria Verde Mania

Saboaria Verde Mania Verde Mania/Divulgação



Desde o ano de 2020, a Saboaria Verde Mania cria e produz produtos artesanais, fitoterápicos, naturais e veganos. Com zelo e dedicação na seleção de matérias primas de altíssima qualidade, de forma sustentável. Aliada a aromaterapia e saberes ancestrais da rica flora brasileira, trazendo benefícios das plantas na produção de sabonetes fitoterápicos e cosméticos verdes. À frente do empreendimento está Renata Melo. “Descobri a aromaterapia para tratar de uma dermatite do meu filho mais velho. Desde então, mergulhei em estudos da saboaria natural e cosmetologia artesanal , apaixonei pelos resultados e não parei mais de buscar conhecimento. Assim nasceu a Saboaria Verde Mania, dedicada e comprometida em trazer resultados benéficos à saúde das pessoas e preservando nossa mãe natureza”.

Lu Reis - Ceramista

Lu Reis Cerâmica Lu Reis Cerâmica/Divulgação



Lu Reis é dentista, mestre e doutora em Odontologia e há oito anos se dedica também à cerâmica. Hoje ela se define como ceramista-dentista e se diverte ao dizer da diferença entre as mãos – rigorosamente limpas e deliciosamente sujas – de suas duas atividades. Sua cerâmica tem como características peças leves, cores vibrantes e formas atrevidas que mostram a paciência, a dedicação e a pouca preocupação com o tempo em sua produção.



Terezinha Matos

Terezinha Matos Terezinha Matos/Divulgação



Terezinha Matos é autodidata. Muito criativa, desde muito cedo, se inspirava na sua mãe, que via costurando e com 10, 12 anos, fazia as roupas de suas bonequinhas. Participou de cursos livres na Escola Guignard, na época instalada no Parque Municipal, pintando telas, inventando e transformando coisas, por dom. Aprendeu a costurar, bordar à máquina e à mão e hoje se dedica integralmente aos trabalhos manuais. Dependendo da inspiração, podem surgir, aleatoriamente, bolsas, corações e toalhas. " É algo que vem de dentro, vem do coração".

Cerâmica Bumba na Caneca

Cerâmica Bumba na Caneca Bumba na Caneca/Divulgação

O "Bumba Na Caneca" é a combinação da ancestralidade entre a tradição e o contemporâneo, com o intuito de transmitir conhecimento entre gerações através do barro e do toque – O toque humano, o toque dos saberes, da essência, dos sentimentos, da conexão do nosso interno com o externo e o deixando registrado em forma de arte. Tal arte que passará pelo processo de queima sendo transformada ainda pela força da Natureza, em uma peça resistente mas despertando sua beleza. Se pensarmos com carinho, é o mesmo processo que nós seres humanos estamos vivendo, sendo moldados e transformados pela nossa Mãe Natureza. E assim é o nosso Bumba, venha nos conhecer de perto e compartilhar saberes.

Floricultura FolkLagoa

Floricultura FolkLagoa Floricultura FolkLagoa/Divulgação

Sou Luciane, proprietária da Floricultura Folklagoa. Bombeiro militar aposentada. Amante de plantas desde a infância. Com o advento da pandemia, veio a necessidade de ocupar o tempo ocioso da quarentena. Dediquei-me ao cultivo das plantas. Fiz o curso técnico de paisagismo no INAP e surgiu então a Folk. Minha especialidade é florir a vida das pessoas! Amo o que faço! Atualmente, temos uma grande procura por nossos buquês, arranjos florais, plantas de memória afetiva (vó), folhagens da Urban Jungle… esses serão alguns dos trabalhos que estarão na exposição do Mercado da Lua Cheia.



Estúdio A - Lab Criativo

Estúdio A - Lab Criativo Estúdio A/Divulgação

Alessandra Cecílio é produtora cultural há 17 anos e colagista há 28 anos. Desenvolve seu trabalho através da técnica da Colagem Analógica, em um processo artesanal que torna suas artes únicas e exclusivas. Suas fontes de inspiração são as artes, a natureza e a espiritualidade. Cada colagem nasce organicamente, a partir de uma conexão entre a artista e as imagens, cores, formas e texturas.

MERCADO DA LUA CHEIA/SETEMBRO - Arte, Design, Decoração e Presentes

De 20 a 22/9

Horários:

20/09 - 16h às 20h

21/09 - 10h às 20h

22/09 - 10h às 17h

Instagram: @casadaorla



Local: Av. Getúlio Vargas, 1732 (Orla da Lagoa). Lagoa Santa - MG