A Polícia Rodoviária Federal interceptou, na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, um motorista suspeito de estupro após montar uma falsa blitz. As investigações apontam que o homem fingia atuar como delegado para render condutores e atacar vítimas na estrada.

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O caso mobilizou equipes da Polícia Civil de Barra do Piraí, município fluminense responsável pelas apurações e destino do suspeito, capturado com os materiais recolhidos. O homem permanece detido e à disposição do Poder Judiciário. Sua identidade não foi divulgada oficialmente.

Ação simulada durante a madrugada

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (16). Para interromper a viagem de uma motocicleta ocupada por um homem e uma mulher, o motorista acionou no próprio carro um sinalizador de luz parecido com o giroflex de viaturas.

Durante a abordagem fictícia, o condutor exibiu um distintivo e afirmou ser delegado. Alegando que a passageira estava sem capacete, ele ordenou o embarque da mulher no veículo com a desculpa de levá-la até a delegacia.

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Após mandar o piloto da motocicleta embora, o agressor permaneceu sozinho com a mulher no interior do automóvel, onde realizou ameaças graves contra a vítima e praticou o estupro.

Investigação e captura na Dutra

A ação investigativa começou logo após o registro da queixa. Por meio de gravações obtidas em câmeras de segurança, agentes civis rastrearam todo o trajeto executado pelo automóvel e constataram os dados da placa.

As pistas recolhidas seguiram diretamente para a Polícia Rodoviária Federal, que montou um cerco tático e alcançou o veículo em Seropédica. Na fiscalização, os policiais verificaram que o automóvel circulava com placas clonadas.

Durante a revista no interior do veículo, as equipes apreenderam os seguintes itens:

três distintivos falsificados;

documentos diversos;

outras placas veiculares;

telefones celulares.

A Polícia Civil trabalha agora para apurar se o suspeito aplicou a mesma estratégia contra outras vítimas na região.

A Polícia Rodoviária Federal interceptou, na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, um motorista suspeito de estupro após montar uma falsa blitz.”

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No segundo parágrafo, também vale manter a referência a Barra do Piraí, para esclarecer que as investigações são conduzidas por outra cidade fluminense.