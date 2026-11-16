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Criança de 4 anos morre após ser jogada de viaduto pela própria mãe

Autoridades investigam a motivação do crime; saiba mais

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Mariana Morais
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Mariana Morais
Repórter
16/11/2026 10:00 - atualizado em 16/11/2026 10:01

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Criança de 4 anos morre após ser jogada de viaduto pela própria mãe
O caso aconteceu no bairro da Liberdade. Após a queda, a menina atingiu a Avenida 23 de Maio e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) crédito: Reprodução/Google Maps

Uma menina de quatro anos morreu na tarde de domingo (15), após ser arremessada do Viaduto Pedroso, na região central de São Paulo.

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A principal suspeita de ter cometido o ato é a própria mãe da criança, que foi contida por pessoas que estavam nas proximidades até a chegada das autoridades.

O caso aconteceu no bairro da Liberdade. Após a queda, a menina atingiu a Avenida 23 de Maio e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Em seguida, foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não sobreviveu aos ferimentos.

A ocorrência chegou ao conhecimento da Guarda Civil Municipal (GCM) durante um patrulhamento de rotina.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), os agentes foram chamados para intervir depois que pessoas que circulavam pela região cercaram uma mulher.

Testemunhas que presenciaram a cena relataram aos guardas que a mulher havia lançado a menina do alto do viaduto. A suspeita foi contida no local pelos agentes, que atenderam à ocorrência.

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O caso foi encaminhado ao 78º Distrito Policial (DP), responsável pela investigação. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana confirmou o registro policial e informou que as circunstâncias da morte seguem sendo apuradas.

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