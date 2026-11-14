De onde surgiu a teoria de que haverá um 'apagão mundial' no dia 17 de novembro — e por que ele é improvável

Uma data marcada no calendário de alertas de emergência dos Estados Unidos, um episódio de "Os Simpsons" e recomendações de governos para que a população montasse kits de emergência e mantivesse estoques de água e alimentos em casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esses elementos, que não têm relação comprovada entre si, passaram a ser apresentados nas redes sociais como sinais de que o mundo estaria prestes a enfrentar um apagão em 17 de novembro – a próxima terça-feira.

Tudo indica que os primeiros rumores dessa teoria começaram a circular na internet no fim de outubro, depois de uma publicação da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema, na sigla em inglês).

Em 28 de outubro, a agência publicou no X (antigo Twitter) um lembrete sobre um teste nacional do Sistema de Alertas de Emergência (EAS, na sigla em inglês), previsto para 17 de novembro de 2026, por volta das 14h20 no horário da Costa Leste dos EUA.

O exercício prevê a transmissão de mensagens de teste por emissoras de rádio e televisão, sem o envio de notificações para celulares.

O EAS é o sistema usado para transmitir alertas de emergência à população por meio de emissoras de rádio e televisão. Ele permite que autoridades enviem avisos sobre situações como condições climáticas severas, desastres naturais e outras ameaças à segurança pública.

O teste serve justamente para verificar se o sistema está funcionando e se os alertas podem ser transmitidos corretamente. Ele já havia sido anunciado em setembro, em um comunicado conjunto da Fema e da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês).

Mas o lembrete da agência foi o ponto de partida para que se criassem especulações associando o exercício americano a uma crise global.

Algumas publicações falavam em um apagão de vários dias e recomendavam que as pessoas estocassem alimentos e água. Outras mencionavam um suposto desligamento mundial da internet por meses, provocado por uma onda de ataques cibernéticos.

Mas o que contribuiu para alimentar essa teoria? E o que há de concreto por trás dos elementos usados para sustentá-las?

O episódio de "Os Simpsons" e associação com a data

Reprodução/X Post no X associa episódio de Os Simpsons à previsão de apagão mundial no dia 17 de novembro

Assim que o lembrete sobre o teste dos EUA foi publicado, uma cena de da série Os Simpsons passou a ser usada para reforçar a ideia de um suposto apagão.

No episódio, exibido em 2023, Lisa Simpson, já idosa, relembra um apagão que deixou a cidade fictícia de Springfield na escuridão por nove dias. A falta de energia começa em 17 de novembro e só termina no fim do mês, no Dia de Ação de Graças.

Mas o episódio não menciona o ano de 2026 nem apresenta a data como uma previsão de um acontecimento no mundo real.

A associação com a data, contudo, ganhou força em meio à fama da série de supostamente antecipar acontecimentos do mundo real. Um dos exemplos mais conhecidos é um episódio exibido em 2000 que mostra Donald Trump como presidente dos EUA, anos antes de sua primeira vitória eleitoral, em 2016.

Um dos primeiros perfis identificados pela BBC News Brasil a relacionar a cena ao apagão foi o coreano HchannelX.

Em uma publicação que fazia referência ao alerta sobre o teste americano, a conta compartilhou uma imagem em que Lisa aparece diante de uma folha com a data "17 November" (17 de novembro) e a frase "A STORM IS APPROACHING" (uma tempestade está se aproximando, em português).

No mesmo dia, o perfil AtRealBen — que se descreve como "realista quanto a conspirações" — publicou um trecho da cena de Os Simpsons com a pergunta "Ready for a blackout?" (pronto para um apagão?, em tradução).

Na legenda, o usuário também questionou se o episódio era um caso de predictive programming — expressão usada por adeptos de teorias conspiratórias para descrever a suposta antecipação de acontecimentos futuros em filmes e programas de televisão — ou apenas uma coincidência.

No Brasil, uma das primeiras publicações identificadas pela BBC foi feita pelo perfil Despertar Cósmico, no dia 30 de outubro.

"O teste do EBS está marcado para o dia 17 de novembro, mesmo dia que um grande apagão havia sido mostrado em um episódio de 'Os Simpsons'", escreveu o perfil.

A conta usou a sigla EBS, embora o exercício anunciado pelas autoridades americanas seja do EAS, o Sistema de Alertas de Emergência.

Reprodução/X Lembrete sobre teste de alerta de emergência foi publicado pela conta da FEMA no X no dia 28 de outubro

Mas, até então, as publicações que alimentavam especulações sobre o assunto tinham alcance limitado.

A narrativa ganhou grande repercussão no X em 31 de outubro, quando o perfil Shibo (@GodsBurnt), que tem pouco mais de 135 mil seguidores, publicou um texto que acumulou mais de 3 milhões de visualizações.

O autor, que se apresenta como comentarista de notícias financeiras, afirmou ter conversado por telefone com "a pessoa mais inteligente" que conhecia e reproduziu uma previsão atribuída a ela.

Não revelou, porém, quem seria essa pessoa nem apresentou documentos, dados ou outras evidências que sustentassem o relato.

Segundo a mensagem, o mundo estaria prestes a enfrentar uma espécie de "Covid 2.0", desta vez provocada por uma onda de ataques cibernéticos. O texto dizia que bancos poderiam ter seus sistemas invadidos e dados apagados, fazendo com que milhares de contas passassem a exibir saldo zero, sem possibilidade de recuperação.

A publicação também previa que a internet seria desligada mundialmente por três meses para que vulnerabilidades fossem corrigidas com a ajuda de sistemas avançados de inteligência artificial.

O cenário, segundo o relato, provocaria pânico e caos e exigiria que as pessoas estocassem alimentos, água, ouro, prata, armas, munições e dinheiro em espécie.

Ao final, o perfil afirmou que circulavam rumores de que esse suposto desligamento global começaria em 17 de novembro, sem oferecer elementos concretos que sustentasse a previsão — características comuns de narrativas conspiratórias, que tratam cenários catastróficos de forma alarmista sem oferecer provas.

Notícias reais usadas para alimentar a teoria

Os rumores não surgiram em um vazio de informações. Nas semanas anteriores, governos de diferentes países haviam divulgado recomendações para que a população estivesse preparada para situações de emergência.

No Reino Unido, o governo lançou em 22 de outubro a campanha Be Ready, que orienta as famílias a se preparar para até três dias de interrupção de serviços essenciais.

No Japão, em 2 de novembro, autoridades também reforçaram recomendações para que os moradores mantenham suprimentos de água e alimentos em casa diante de riscos como terremotos e erupções vulcânicas.

No Brasil, a Defesa Civil Nacional publicou, na semana passada, orientações sobre a montagem de kits de emergência com itens básicos para até 72 horas.

A repercussão levou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) a esclarecer que a recomendação tinha caráter preventivo e não estava relacionada a qualquer alerta nacional ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos ou do abastecimento.

Nas redes sociais, esses acontecimentos passaram a ser reunidos como se fossem peças de um mesmo quebra-cabeça.

No Instagram, em um vídeo que acumulou quase 3 milhões de visualizações, um influenciador afirmou que "um apagão pode estar vindo" e que 33 países já teriam orientado suas populações a se preparar. "Sem luz, sem Pix, sem cartão, sem internet", diz um trecho da gravação.

No entanto, a afirmação de que 33 países orientaram seus cidadãos a estocar comida e água ao mesmo tempo é apresentada fora de contexto.

O número foi retirado de um levantamento publicado pela revista americana "Newsweek", em outubro, que reuniu países cujos governos mantêm recomendações para que a população tenha suprimentos básicos em casa em situações de emergência.

Mas essas orientações não fazem parte de um alerta conjunto e nem indicam a possibilidade de um apagão. Elas foram divulgadas em momentos diferentes e consideram riscos variados, como desastres naturais e interrupções no funcionamento de serviços essenciais.

Como mostrou uma reportagem da BBC News Brasil, a preparação de um kit de emergência de forma preventiva é recomendada por especialistas como forma de reduzir a vulnerabilidade da população diante de diferentes tipos de crise.

Getty Images Recomendação para montar kits de emergência é uma medida preventiva e não indica previsão de 'apagão mundial'

Além das orientações de emergência, notícias sobre ataques cibernéticos e outros incidentes recentes também passaram a ser associadas ao suposto apagão.

A agência Reuters noticiou um ataque que atingiu sistemas de refrigeração de mais de 500 supermercados na França. Ataques semelhantes foram relatados em outros países europeus.

O setor financeiro também foi alvo de ataques; e o setor aéreo enfrentou transtornos depois que voos comerciais receberam falsos alertas de ameaça de bomba a bordo, provocando desvios e interrupções em diferentes países.

Apesar de todos esses episódios serem reais, não há evidências de que estejam relacionados entre si ou façam parte de um plano coordenado para provocar um apagão mundial.

Por que apagão é considerado improvável

Uma checagem publicada pelo G1 sobre o assunto ouviu especialistas que explicaram por que um apagão simultâneo dessa proporção é tecnicamente muito improvável: os sistemas elétricos dos países não funcionam como uma única rede integrada, que poderia ser desligada de uma só vez.

Tampouco há indicação de que tenham alguma ligação com o teste de alertas marcado para 17 de novembro nos Estados Unidos.

Em entrevista à BBC News Brasil em outubro, o doutor em Semiótica Paolo Demuru explicou que as teorias da conspiração — ou "fantasias da conspiração", como ele prefere chamá-las — frequentemente se utilizam de acontecimentos verdadeiros para construir narrativas sobre algo que supostamente estaria prestes a acontecer e sendo escondido.

A busca por indícios é uma das características que mantêm essas narrativas em circulação: cada coincidência passa a ser interpretada como mais uma confirmação da hipótese inicial, num processo que Demuru compara a uma espécie de "caça ao tesouro".

"Quando a gente tem uma dúvida, age como se fosse um pequeno investigador: vai atrás, quer saber mais, quer comprovar, quer ter razão. As pessoas se apegam aos detalhes", afirmou.

Demuru também aponta o papel da imaginação que essas narrativas podem provocar. Segundo ele, elas oferecem uma espécie de fuga da rotina e da realidade cotidiana, o que ajuda a explicar seu poder de atração e sua capacidade de gerar engajamento coletivo.

"As teorias ou fantasias da conspiração nos tiram um pouco da monotonia, da realidade da nossa vida cotidiana. E isso causa engajamento coletivo, porque é como se fosse uma fofoca, que só faz sentido se for compartilhada."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia