Apagão na Microsoft afeta milhões no mundo: veja o que segue fora do ar

Uma falha global atinge serviços da Microsoft e afeta usuários em ao menos 74 países. Até o momento, os sistemas corporativos continuam sem estabilização. Mais de 430 milhões de pessoas utilizam os aplicativos do Microsoft 365 em todo o mundo.

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A companhia descartou a possibilidade de ataque externo. Em publicação na rede social X, o vice-presidente executivo do Copilot, Charles Lamanna, declarou: "continuaremos a compartilhar mais informações assim que as tivermos e, por enquanto, posso confirmar que não há indícios de que isso seja resultado de atividade maliciosa ou cibernética".

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Na manhã de hoje, a página de Status de Saúde do Serviço da empresa comunicou que identificou "resultados positivos" e um "sucesso marginal" nos procedimentos de correção. A organização não estipulou previsão para a normalização dos sistemas e informou que divulgará um relatório pós-incidente para detalhar as causas da ocorrência.

Serviços e ferramentas impactados

A pane afeta múltiplos canais de acesso do Microsoft 365 e atinge diferentes recursos corporativos:

o Outlook, tanto na versão web quanto nos aplicativos para computador e celulares (Android e iOS)

o Teams, o SharePoint e o Copilot 365

o Microsoft Defender, o Planner, o To Do e o Intune

o Microsoft Purview, utilizado para classificação de dados, controle de informações e prevenção de vazamentos

o Power BI, no qual usuários enfrentam dificuldades para exportar relatórios com rótulos de sensibilidade para arquivos PDF

Impactos em empresas e órgãos governamentais

A interrupção dos serviços em uma sexta-feira provocou reflexos imediatos na Ásia. Países da região ficaram sem serviço de e-mail por todo o horário comercial. Diante do cenário, algumas multinacionais no continente deram a manhã de folga aos seus funcionários.

As empresas de inteligência artificial OpenAI e Anthropic relataram problemas causados pelo apagão. A OpenAI informou que investiga uma falha na conexão com serviços da Microsoft responsável por atingir o funcionamento de ferramentas da marca.

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Órgãos públicos e prefeituras dos Estados Unidos registraram prejuízos nas operações. O governo de Cingapura e a agência de inteligência da Austrália confirmaram impactos nos sistemas oficiais. Repartições governamentais do Japão recorreram a documentos de papel durante o período de instabilidade.