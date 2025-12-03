ChatGPT fora do ar? 3 alternativas gratuitas para não ficar na mão

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, apresentou instabilidade recentemente, deixando milhões de usuários sem acesso. Quedas como essa são comuns em serviços de alta demanda, mas a dependência da plataforma para tarefas que vão de pesquisas escolares a rotinas de trabalho complexas fez com que a falha gerasse um grande impacto no dia a dia de muitas pessoas.

Para quem depende da tecnologia para trabalhar, estudar ou criar, uma queda como essa pode interromper completamente o fluxo de atividades. A boa notícia é que existem alternativas gratuitas e potentes, prontas para serem usadas imediatamente para que você não fique na mão.

Anteriormente conhecido como Bing Chat, o Microsoft Copilot é uma das opções mais robustas. Sua grande vantagem é a integração direta com o buscador Bing, utilizando tecnologia GPT avançada para garantir respostas atualizadas com informações da internet em tempo real. Embora a versão gratuita seja extremamente capaz, o acesso ao modelo mais recente, como o GPT-4, geralmente é um recurso das assinaturas pagas.

O Copilot também consegue criar imagens a partir de comandos de texto, uma função útil para apresentações e conteúdos visuais, embora o uso gratuito possa ter limitações diárias. O acesso pode ser feito diretamente pelo site da plataforma, pelo navegador Edge ou por meio de seus aplicativos para celular.

O Gemini é a resposta do Google ao ChatGPT e se destaca pela velocidade e criatividade. A plataforma consegue processar diferentes tipos de informações, incluindo textos, códigos de programação e até mesmo imagens, oferecendo respostas rápidas e bem estruturadas.

Seu principal ponto forte é a profunda integração com o ecossistema do Google. Na sua versão gratuita, ele já se conecta a serviços como Maps e YouTube, mas para funcionalidades mais avançadas, como resumir e-mails no Gmail ou buscar informações em seus documentos do Docs e Planilhas, pode ser necessário assinar um plano pago, como o Google One AI Premium.

Com um foco um pouco diferente, o Perplexity AI funciona como um “mecanismo de busca conversacional”. Seu grande diferencial é a transparência, pois, ao final de cada resposta, a ferramenta exibe as fontes online que foram consultadas para formular o texto.

Essa funcionalidade permite verificar a veracidade das informações com apenas um clique. Isso a torna a opção ideal para pesquisas acadêmicas, produção de conteúdo jornalístico e qualquer trabalho que exija uma checagem rigorosa dos dados apresentados pela inteligência artificial.

Qual alternativa usar?

De forma resumida, escolha cada ferramenta com base na sua necessidade:

Microsoft Copilot: Ideal para respostas atualizadas com informações da web e para quem precisa criar imagens.

Google Gemini: Perfeito para quem já utiliza o ecossistema Google e busca um assistente pessoal integrado.

Perplexity AI: A melhor opção para pesquisas, trabalhos acadêmicos e tarefas que exigem a verificação de fontes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.