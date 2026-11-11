Que alimentos duram anos sem estragar e podem entrar no seu estoque de emergência
Defesa Civil orienta criar reserva básica para a família: descubra quais itens duram meses ou até anos na despensa para garantir sua segurança
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A Defesa Civil Nacional orientou que famílias mantenham um kit de emergência preparado para atender às necessidades básicas por até 72 horas e com isso, muitas pessoas ficam em dúvida sobre a forma correta de se preparar para esse período. O plano reúne suprimentos essenciais voltados para garantir a sobrevivência de cada pessoa da família.
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Para assegurar essa proteção, o foco direto da reserva está concentrado em água, comida e remédio. A montagem do estoque alimentar costuma gerar questionamentos práticos sobre quais produtos escolher e como planejar a despensa.
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A definição dos mantimentos necessários considera diretamente o tempo de conservação de cada produto. Por essa razão, a lista oficial de abastecimento é dividida de acordo com o prazo de validade dos itens selecionados.
Itens que duram até seis meses
O primeiro grupo reúne produtos que possuem durabilidade menor no armazenamento. Na categoria de itens que duram até seis meses, a lista recomenda estocar:
leite em pó (em caixas);
frutas secas;
bolachas secas e crocantes;
batatas.
Itens que duram até um ano
Na sequência da preparação do kit, aparecem os mantimentos com capacidade de conservação mais extensa. Entre os itens que duram até um ano, a relação inclui:
sopas enlatadas de carne e vegetais;
frutas enlatadas, sucos de frutas e legumes;
cereais prontos para consumo e cereais instantâneos não cozidos;
manteiga de amendoim;
geleia;
balas duras e nozes enlatadas;
vitaminas.
Itens que podem ser armazenados sem prazo
Determinados suprimentos contam com durabilidade indeterminada na despensa familiar. Esses produtos podem ser armazenados sem prazo se isso for em condições adequadas. A lista de alimentos indicada reúne:
trigo;
óleos vegetais;
milho seco;
fermento em pó;
soja;
café instantâneo, chá e cacau;
sal;
refrigerantes não carbonatados;
arroz branco;
massa seca;
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leite em pó (em latas hermeticamente fechadas com nitrogênio).