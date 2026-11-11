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DEFESA CIVIL

Que alimentos duram anos sem estragar e podem entrar no seu estoque de emergência

Defesa Civil orienta criar reserva básica para a família: descubra quais itens duram meses ou até anos na despensa para garantir sua segurança

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
11/11/2026 16:15

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Que alimentos duram anos sem estragar e podem entrar no seu estoque de emergência
Alimentos enlatados e outros itens não perecíveis são essenciais na montagem de kits de emergência para garantir a segurança alimentar crédito: Freepik

A Defesa Civil Nacional orientou que famílias mantenham um kit de emergência preparado para atender às necessidades básicas por até 72 horas e com isso, muitas pessoas ficam em dúvida sobre a forma correta de se preparar para esse período. O plano reúne suprimentos essenciais voltados para garantir a sobrevivência de cada pessoa da família.

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Para assegurar essa proteção, o foco direto da reserva está concentrado em água, comida e remédio. A montagem do estoque alimentar costuma gerar questionamentos práticos sobre quais produtos escolher e como planejar a despensa.

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A definição dos mantimentos necessários considera diretamente o tempo de conservação de cada produto. Por essa razão, a lista oficial de abastecimento é dividida de acordo com o prazo de validade dos itens selecionados.

Itens que duram até seis meses

O primeiro grupo reúne produtos que possuem durabilidade menor no armazenamento. Na categoria de itens que duram até seis meses, a lista recomenda estocar:

  • leite em pó (em caixas);

  • frutas secas;

  • bolachas secas e crocantes;

  • batatas.

Itens que duram até um ano

Na sequência da preparação do kit, aparecem os mantimentos com capacidade de conservação mais extensa. Entre os itens que duram até um ano, a relação inclui:

  • sopas enlatadas de carne e vegetais;

  • frutas enlatadas, sucos de frutas e legumes;

  • cereais prontos para consumo e cereais instantâneos não cozidos;

  • manteiga de amendoim;

  • geleia;

  • balas duras e nozes enlatadas;

  • vitaminas.

Itens que podem ser armazenados sem prazo

Determinados suprimentos contam com durabilidade indeterminada na despensa familiar. Esses produtos podem ser armazenados sem prazo se isso for em condições adequadas. A lista de alimentos indicada reúne:

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