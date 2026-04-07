Como organizar a despensa para economizar? 7 dicas para evitar desperdício

Manter a despensa em ordem vai muito além da estética. Uma boa organização é uma ferramenta poderosa para controlar os gastos com alimentação, evitar o desperdício e, consequentemente, fazer a renda familiar render mais. O hábito de simplesmente guardar as compras sem critério pode levar a produtos vencidos e compras duplicadas, um dinheiro que literalmente vai para o lixo.

Com um pouco de planejamento, é possível transformar esse espaço em um aliado do seu orçamento. A ideia é ter uma visão clara de tudo o que você possui, facilitando o planejamento das refeições e a elaboração da lista de compras. Adotar algumas práticas simples pode gerar uma economia significativa no fim do mês.

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7 dicas para organizar a despensa e economizar

Faça um inventário completo: antes de ir ao mercado, tire tudo da despensa. Verifique as datas de validade, descarte o que estiver vencido e anote o que você já tem para não comprar itens repetidos. Aproveite para limpar bem as prateleiras. Agrupe os alimentos por categoria: separe os itens por tipo. Crie áreas específicas para grãos, enlatados, massas, biscoitos e temperos. Isso facilita na hora de encontrar o que você precisa e de visualizar seu estoque rapidamente. Adote o sistema PVPS: a sigla significa “primeiro que vence, primeiro que sai”. Ao guardar as compras, coloque os produtos com validade mais próxima na frente e os recém-comprados atrás. Por exemplo, se você comprou um novo pacote de molho de tomate, posicione-o atrás daquele que já estava na despensa. Essa prática simples reduz drasticamente o descarte de alimentos. Use potes transparentes: armazene alimentos como arroz, feijão, farinha e açúcar em recipientes transparentes. Além de proteger contra umidade e pragas, eles permitem ver a quantidade disponível sem precisar abrir a embalagem original. Etiquete tudo que for necessário: coloque etiquetas nos potes com o nome do produto e, se possível, a data de validade. Essa organização visual economiza tempo na cozinha e evita o consumo de alimentos fora do prazo, principalmente aqueles que não estão em suas embalagens. Organize as prateleiras de forma estratégica: deixe os produtos que você usa com mais frequência na altura dos olhos. Itens de uso esporádico podem ficar nas prateleiras mais altas ou mais baixas. Isso otimiza o tempo e torna o uso do espaço mais funcional no dia a dia. Crie uma lista de compras fixa: mantenha uma lista visível na porta da geladeira ou em um aplicativo no celular. Assim que um item acabar, anote imediatamente. Na hora de ir ao mercado, você saberá exatamente o que precisa repor, evitando gastos por impulso. Ferramentas como o bloco de notas do seu smartphone ou aplicativos específicos de listas são ótimos para isso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.