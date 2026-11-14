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Voos dos EUA para o Galeão são cancelados após crise aérea

Suspensão temporária de decolagens nos Estados Unidos causa cancelamentos no Rio de Janeiro; saiba como consultar o status da sua viagem agora

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
14/11/2026 13:16 - atualizado em 14/11/2026 13:16

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Voos dos EUA para o Galeão são cancelados após crise aérea
Ao detalhar a paralisação, a agência justificou a suspensão em decorrência de "circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança" crédito: Tupi

A paralisação nas decolagens decretada em território norte-americano provocou cancelamentos e mudanças nas operações do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A interrupção afetou as conexões mantidas entre o terminal fluminense e Nova York.

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A determinação decorre de uma ordem direta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). A instituição exigiu a suspensão das partidas de voos em todo o país após registrar falhas críticas e detectar panes severas nos canais de comunicação que orientam os controladores de tráfego aéreo.

Ao detalhar a paralisação, a agência justificou a suspensão em decorrência de "circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança". O problema registrado gerou reflexos operacionais imediatos inclusive no terminal de Logan, em Boston.

Impactos nas viagens entre Nova York e Galeão

Por causa dessa restrição em solo norte-americano, duas viagens vindas de Nova York com desembarque previsto no Galeão para 9h50 e 10h50 acabaram canceladas no sábado (14).

Apesar dos cancelamentos, o terminal carioca manteve no planejamento do mesmo dia outras três chegadas vindas do país norte-americano:

  • Miami: serviço programado para 6h18

  • Houston: serviço programado para 13h

  • Miami: outro serviço programado para 23h20

Leia Mais

Partidas noturnas e orientações aos passageiros

A programação regular de partidas noturnas na sexta-feira contava com cinco trajetos diretos operados por diferentes empresas a partir do terminal:

Diante dos impactos provocados na malha internacional, a Aena orientou que os viajantes com bilhetes emitidos para os Estados Unidos consultem as respectivas companhias aéreas sobre o andamento dos voos antes de saírem de casa.

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