Voos dos EUA para o Galeão são cancelados após crise aérea
Suspensão temporária de decolagens nos Estados Unidos causa cancelamentos no Rio de Janeiro; saiba como consultar o status da sua viagem agora
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A paralisação nas decolagens decretada em território norte-americano provocou cancelamentos e mudanças nas operações do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A interrupção afetou as conexões mantidas entre o terminal fluminense e Nova York.
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A determinação decorre de uma ordem direta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). A instituição exigiu a suspensão das partidas de voos em todo o país após registrar falhas críticas e detectar panes severas nos canais de comunicação que orientam os controladores de tráfego aéreo.
Ao detalhar a paralisação, a agência justificou a suspensão em decorrência de "circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança". O problema registrado gerou reflexos operacionais imediatos inclusive no terminal de Logan, em Boston.
Impactos nas viagens entre Nova York e Galeão
Por causa dessa restrição em solo norte-americano, duas viagens vindas de Nova York com desembarque previsto no Galeão para 9h50 e 10h50 acabaram canceladas no sábado (14).
Apesar dos cancelamentos, o terminal carioca manteve no planejamento do mesmo dia outras três chegadas vindas do país norte-americano:
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Miami: serviço programado para 6h18
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Houston: serviço programado para 13h
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Miami: outro serviço programado para 23h20
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Partidas noturnas e orientações aos passageiros
A programação regular de partidas noturnas na sexta-feira contava com cinco trajetos diretos operados por diferentes empresas a partir do terminal:
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Atlanta: trajeto da Delta no voo DL60, às 21h05
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Houston: trajeto da United no voo UA128, às 21h55
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Miami: trajeto da American no voo AA964, às 22h15
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Nova York (JFK): trajeto da American no voo AA974, às 23h
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Miami: trajeto da American no voo AA904, às 23h55
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Diante dos impactos provocados na malha internacional, a Aena orientou que os viajantes com bilhetes emitidos para os Estados Unidos consultem as respectivas companhias aéreas sobre o andamento dos voos antes de saírem de casa.