Bebê de 1 ano foge de creche e vai sozinho até o trabalho da mãe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um bebê de 1 ano e 6 meses fugiu de uma creche e caminhou sozinho até o trabalho da mãe em Braço do Norte (SC), na sexta-feira (25/9). A criança percorreu cerca de 50 metros da creche até a empresa.

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Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o menino anda pela rua, cai ao tentar subir na calçada, mas se levanta e continua o trajeto. Carros são vistos passando por uma via próxima.

A mãe da criança, Naiara Vieira, afirmou ter ficado apavorada. "Poderia ter acontecido uma tragédia", disse em entrevista ao G1.

Ao chegar ao destino, o menino bateu na porta de vidro do local. Uma recepcionista o encontrou sozinho e o levou até a mãe. "A nossa recepcionista chega com ele no colo e logo de cara eu já me apavorei", contou Naiara. Segundo ela, a funcionária disse que o bebê estava sozinho.

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A mãe destacou o perigo da situação, pois a via é muito movimentada. "Passa carro, caminhão, de tudo. Tem até trator", relatou. A criança não se feriu. Naiara registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.

Segundo a mãe, ela deixou o filho na unidade por volta das 7h20, e ele teria saído do local pouco depois das 8h45. Nenhum funcionário percebeu a ausência da criança.

"Eles estavam no parque e o parque fica próximo à portaria", explicou Naiara, que também afirmou que a creche está em reforma e o portão tem ficado aberto. Após o episódio, ela decidiu matricular o filho em outra instituição.

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Braço do Norte informou em nota que pediu a abertura de uma sindicância para apurar o ocorrido e verificar os procedimentos adotados na creche. A secretária Joana Silva Lessa confirmou que o processo administrativo já foi instaurado.

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A prefeitura comunicou que está adotando as providências cabíveis e que todas as medidas administrativas e legais pertinentes serão tomadas. Por se tratar de um procedimento em andamento e envolver uma criança, a identidade dos envolvidos será preservada.