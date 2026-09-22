Bebê chega sem respirar a base da PM e é salvo por sargento em Betim

Um recém-nascido foi salvo por policiais militares ao se engasgar com leite materno na noite dessa segunda-feira (21/9), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A ocorrência foi registrada por volta das 19h05, na Avenida Belo Horizonte, no Bairro Niterói.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma mulher de 38 anos chegou de carro a uma base da corporação e pediu ajuda aos militares porque o bebê estava engasgado e não respirava.

Os policiais pegaram a criança imediatamente e iniciaram os procedimentos de desobstrução das vias aéreas.

O sargento Felipe realizou a manobra de desengasgo e, após o procedimento, o recém-nascido expeliu o leite materno que obstruía a respiração. Pouco depois, o bebê voltou a respirar e começou a chorar.

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A criança foi levada imediatamente para o Hospital Regional de Betim, onde recebeu atendimento médico. Segundo as informações iniciais, o bebê passa bem.