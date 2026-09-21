Menina atacada por abelhas se recupera e agradece herói que a salvou
Após mais de 100 picadas, jovem de 13 anos foi salva por motociclista em Ibirité (MG);
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Uma adolescente de 13 anos atacada por um enxame de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se recupera após levar mais de 100 picadas. O ataque ocorreu quando Safira caminhava pela rua enquanto levava a irmã mais nova para a escola. Segundo testemunhas, uma colmeia no topo de uma árvore caiu em um terreno ao lado da calçada, o que provocou o ataque dos insetos.
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Safira recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. Quatro dias após o ataque, a adolescente afirmou que os sintomas diminuíram de forma significativa.
"Comparado quando eu tinha chegado, que eu estava bem inchada, eu estou bem melhor. Eu estava falando embolado e quase não estava conseguindo abrir a boca para comer, então está bem melhor", disse ao Fantástico.
Segundo a equipe médica, crianças exigem atenção especial em casos de múltiplas picadas, devido ao risco de toxicidade e complicações respiratórias. A recomendação é procurar atendimento imediato após ataques do tipo, principalmente se surgirem sintomas como falta de ar, tosse, chiado no peito, vômitos ou inchaço intenso.
Resgate feito por motociclista
O motociclista Vinícius, que seguia para o trabalho, percebeu a movimentação na rua e viu a menina cercada pelo enxame. Ele parou a moto para ajudá-la e relatou que a adolescente estava imóvel com as abelhas acumuladas ao seu redor.
Imagens de uma câmera acoplada ao capacete do homem registraram o socorro. Ele contou que havia insetos entrando nos ouvidos, na boca e no nariz da menina. Durante o resgate, o próprio motociclista recebeu cerca de 40 picadas.
Funcionárias de um projeto social na mesma rua também ajudaram. Ao ouvirem os pedidos de socorro, elas abriram o portão da instituição e usaram mangueiras para tentar afastar os insetos do corpo de Safira. O banho de água durou aproximadamente três minutos.
Gratidão a quem ajudou
Durante a recuperação, Safira agradeceu ao motociclista que a socorreu. A jovem disse que acreditava que ninguém iria ajudá-la diante da gravidade da situação.
"O que eu sinto agora é muita gratidão por Deus ter enviado ele para me ajudar. Eu imaginava que ia ficar lá e ninguém ia me ajudar", afirmou.
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Vinícius declarou que agiu por instinto ao ver a adolescente pedindo socorro. Pai de duas meninas, ele contou que a cena o fez pensar nas próprias filhas e agir imediatamente para tentar salvá-la.