Criança morre em creche; família acusa cuidadora de negligência

Uma criança de 1 ano morreu nessa quinta-feira (11/12) enquanto estava sob cuidados de uma cuidadora em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo o pai, a bebê, identificada como Laura Rebeca Ribeiros dos Santos, ficou cerca de duas horas sem supervisão e foi encontrada morta em um bebê-conforto. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O que disse a família sobre o ocorrido?

O pai, Pablo Vitor, afirmou que a filha havia sido deixada com a avó, que precisou se ausentar e a deixou em um local que funcionava como creche. Ele relatou que a cuidadora percebeu que a criança estava quieta e, ao verificá-la, mencionou que o cinto do bebê-conforto poderia ter dificultado sua respiração.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas a menina não resistiu. Pablo disse ainda ter visto marcas no pescoço da filha.

Houve sinais de negligência segundo os familiares?

A tia da criança comentou nas redes sociais que este era o primeiro dia de Laura na creche. Ela relatou que a responsável teria deixado a bebê dormindo e só retornado duas horas depois, quando percebeu que ela não havia acordado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Foi o primeiro dia e aconteceu essa fatalidade. A moça da creche disse que deixou a Laura dormindo e, depois de duas horas, foi olhar a Laurinha. E aí, quando viu, ela já estava morta. Muita negligência", escreveu.