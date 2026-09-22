Bebê de 1 ano é levado inconsciente para UPA e morre em BH

Um bebê de 1 ano morreu após passar mal em uma casa no Bairro Piratininga, em Venda Nova, Belo Horizonte, nessa segunda-feira (21/9). A Polícia Militar foi acionada para atender a uma possível briga de casal, mas, ao chegar ao endereço, os militares foram informados de que a criança estava desacordada e sem sinais vitais.

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O menino foi levado pelos policiais para a UPA Venda Nova. Conforme o relatório médico, ele deu entrada inconsciente, hipotérmico e sem sinais vitais. Foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar, mas, após cerca de 20 minutos de manobras, a criança permaneceu sem pulso palpável. Os esforços foram interrompidos e a morte foi comunicada aos pais.

Ainda segundo o documento médico, nos dias anteriores o menino havia apresentado um quadro de otite e, posteriormente, vômitos e diarreia. Ele havia sido medicado com paracetamol e Enterogermina.

A hipótese registrada no atendimento médico foi de parada cardiorrespiratória. Como a causa da morte não estava determinada, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames.

A mãe relatou aos militares que tem quatro filhos e que o menino de 1 ano e outro filho, de 2 anos, estavam sob os cuidados da madrinha. Segundo ela, a medida foi adotada porque precisava trabalhar e não tinha condições de permanecer diariamente com as crianças.

A mulher afirmou que mantém contato frequente com os filhos, realiza visitas e presta auxílio financeiro.

Segundo o relato, ela esteve na casa da madrinha no último sábado (19/9) e percebeu que o menino apresentava problemas de saúde. Na ocasião, teria sido informada de que a criança estava com febre e apresentava secreção purulenta no ouvido.

No domingo (20/9), a mãe saiu com os filhos e depois foi a uma farmácia comprar remédios. Ela contou à PM que o menino já havia apresentado sintomas semelhantes anteriormente e que pretendia levá-lo a uma unidade de saúde caso não melhorasse.

Na manhã de segunda-feira, recebeu uma ligação pedindo que fosse até a residência porque a criança não estava bem. Ao chegar, encontrou o filho desacordado e seguiu com ele para a UPA Venda Nova, acompanhada pelo pai.

A madrinha contou aos militares que conhecia a mãe do menino desde a adolescência e que cuidava de duas das crianças. Segundo ela, o menino começou a apresentar problemas de saúde no sábado, incluindo infecção no ouvido, vômitos e diarreia.

Ela relatou que, na noite de domingo, trabalhou em uma hamburgueria junto com a mãe da criança. Antes de sair, pediu ao ex-marido que permanecesse na residência para cuidar dos menores.

Segundo a mulher, ela voltou para casa por volta das 4h de segunda-feira e encontrou o menino após o banho, dormindo. Como percebeu que os pés da criança estavam frios, trocou a fralda e a roupa dele e permaneceu dormindo ao lado do menino.

Por volta das 6h, levantou-se para receber outra criança, de aproximadamente 10 anos, que também ficava sob seus cuidados e iria para a escola. Ao verificar o menino de 1 ano, percebeu que ele continuava dormindo e voltou a deitar.

Por volta das 8h, ao acordar novamente, percebeu que a criança estava gelada. Desesperada, pediu socorro. Segundo ela, o ex-marido acionou o Samu e entrou em contato com a mãe do menino, que foi até a residência. A criança foi levada à UPA Venda Nova, onde morreu.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que um homem de 31 anos e duas mulheres, de 22 e 42 anos, prestaram declarações à autoridade policial por meio da Central Estadual do Plantão Digital. Após as oitivas, os três foram liberados.

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A PCMG instaurou procedimento investigatório e aguarda a conclusão dos laudos para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte.