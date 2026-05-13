Menino de 2 anos é achado sozinho na rua às 5h30 da manhã no interior de MG
Mãe da criança, de 19 anos, foi conduzida à delegacia e autuada por abandono de incapaz. Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar em Curvelo
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Um menino de 2 anos foi encontrado andando sozinho e desorientado na manhã desta quarta-feira (13), em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais. O caso ocorreu no Bairro Vila Nova e terminou com a condução da mãe da criança à delegacia, por suspeita de abandono de incapaz.
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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após a corporação ser acionada por uma conselheira tutelar. Ela relatou que uma mulher encontrou o menino sozinho por volta das 5h30, na Avenida Bias Fortes, nas proximidades do Bairro Passaginha. Sem localizar responsáveis nas imediações, a mulher entrou em contato com o Conselho Tutelar.
A conselheira tutelar responsável pelo atendimento iniciou buscas pela região, com apoio de uma guarnição da Polícia Militar, a fim de tentar identificar familiares da criança. Cerca de meia hora depois, a mãe do menino foi encontrada em uma rua do bairro.
Ainda conforme o registro policial, a mulher disse que procurou os dois na casa do avô da criança, localizada no mesmo terreno, mas não os encontrou. Em seguida, saiu pelas ruas à procura deles e acabou sendo abordada pela equipe policial, que já estava com o menino e a conselheira tutelar.
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A mãe foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil por abandono de incapaz. A criança foi entregue a uma tia-avó, apontada no boletim de ocorrência como representante legal provisória. O tio do menino não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência.