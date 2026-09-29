Calor de 34°C e pancadas de chuva: veja a previsão para SP nesta terça (29)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de calor continua, mas esta terça-feira (29) deve marcar o início de uma mudança mais significativa no clima do Sudeste, principalmente em São Paulo. O avanço das instabilidades pelo Sul e a chegada de uma frente fria aumentam gradualmente a umidade sobre o estado.



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Esta terça deverá começar com sol forte, o que fará a temperatura se elevar rapidamente até atingir a máxima na casa dos 34°C à tarde. Os índices de umidade relativa do ar devem se aproximar dos 30%. A Organização Mundial da Saúde informa que valores abaixo dos 60% são prejudiciais à saúde humana.



No fim da tarde e no início da noite, as instabilidades aumentam e há potencial para chuvas em forma de pancadas isoladas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. As precipitações terão até forte intensidade, porém curta duração, prevê o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.



Nesta segunda (28), a máxima chegou a 32,1°C às 14h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da cidade.



Se na região metropolitana da capital só deve chover à tarde, no interior do estado a Climatempo informa a possibilidade de pancadas isoladas no oeste e em áreas do norte desde o início da manhã.



A partir da tarde, destaca o instituto, as pancadas ganham força, inicialmente de maneira irregular, com potencial para chuva forte no leste, litoral, oeste, sudoeste, sul, região central, nordeste e noroeste paulista.



Antes da chegada das instabilidades, o calor continua, principalmente no interior. Nesta segunda, a Defesa Civil estadual informou que 99 municípios paulistas tiveram temperaturas acima dos 35°C. Os mais quentes foram Indiaporã (41,5°C), Santa Salete (41,4°C) e Dirce Reis (41,1°C), na região de São José do Rio Preto, onde fez 38°C.



Por causa desse cenário, o Inmet mantém o alerta vermelho, de grande perigo, para onda de calor nas regiões norte e oeste paulista até quarta-feira (30).







Uma onda de calor ocorre quando a temperatura máxima diária ultrapassa a máxima média mensal em 5°C ou mais durante cinco ou mais dias consecutivos, segundo os critérios do Inmet.



Além da chuva, a previsão dos institutos também informam a possibilidade de rajadas de vento de 50 a 70 km/h em grande parte de São Paulo. No extremo oeste, sudoeste e sul, especialmente perto da divisa com o Paraná, elas podem chegar a 90 km/h.



Em Minas Gerais, o tempo permanece predominantemente quente e estável, onde também vale o alerta vermelho do Inmet. O sul, a Zona da Mata e o Triângulo Mineiro podem registrar pancadas isoladas de moderada a forte intensidade ao longo do dia, prevê a Climatempo. A umidade relativa do ar varia entre 21% e 30% no norte mineiro e pode se aproximar de 12% no noroeste do estado.



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No Rio de Janeiro, o tempo permanece quente e mais firme, embora exista possibilidade de chuva fraca a moderada no extremo sul fluminense. Já o Espírito Santo segue sem mudanças significativas e ainda distante da atuação mais direta da frente fria.