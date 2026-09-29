Mega-Sena: prepare-se para a semana com 5 sorteios consecutivos

A Mega-Sena terá uma programação especial na última semana de outubro de 2026, com a realização de cinco sorteios consecutivos. A chamada Mega Semana acontecerá entre os dias 26 e 30 de outubro, com concursos diários de segunda a sexta-feira.

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Nesse período, serão sorteados os concursos 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080. A edição especial altera temporariamente o calendário tradicional da loteria, que costuma ter sorteios às terças, quintas e domingos. Os valores das apostas, as probabilidades de acerto e as faixas de premiação seguem os mesmos da Mega-Sena tradicional.

Quando serão os sorteios da Mega Semana

Os cinco concursos serão realizados entre os dias 26 e 30 de outubro, sempre às 21h no horário de Brasília. As regras da modalidade, no entanto, não mudam. Os valores das apostas, as probabilidades de acerto e as faixas de premiação seguem os mesmos da Mega-Sena tradicional.

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A aposta mínima tem o custo de R$ 6. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones e computadores.

O prazo para registrar as apostas é até as 20h. Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O pagamento online pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. A participação é restrita a maiores de 18 anos.

Probabilidades

A chance de ganhar em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas. Para uma aposta simples de seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

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Em uma aposta com 20 dezenas, o limite máximo, o valor do jogo é de R$ 232.560,00. Nesse caso, a probabilidade de acertar o prêmio milionário aumenta para 1 em 1.292, de acordo com a instituição.