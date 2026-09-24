Caso Isabelle Caracristi: Justiça mantém prisão de namorado da jovem
Inicialmente tratado como suicídio, caso teve reviravolta; João Munhoz é suspeito de interferir na cena da morte e de violência psicológica
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A Justiça de Fortaleza (CE) manteve a prisão de João Munhoz Neto, namorado de Isabelle Caracristi. A jovem morreu no último dia 13 de setembro após cair do 23º andar, em um edifício de luxo na cidade.
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Inicialmente, a polícia tratou o caso como suicídio. A investigação, no entanto, teve uma reviravolta devido a suspeitas de interferência nas provas por parte de João Munhoz.
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O homem também enfrenta acusações por suposta violência psicológica contra Isabelle. Após a morte da namorada, ele teria removido pertences do apartamento e contratado um serviço de limpeza para o local antes da chegada dos investigadores.
Essas ações foram consideradas como possíveis tentativas de obstruir as investigações. Testemunhas também afirmaram que João tentou impedir familiares de Isabelle de acessarem o condomínio logo após o ocorrido.
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Além disso, ele demorou oito horas para se apresentar à polícia.