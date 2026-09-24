Caso Isabelle Caracristi: Justiça mantém prisão de namorado da jovem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Justiça de Fortaleza (CE) manteve a prisão de João Munhoz Neto, namorado de Isabelle Caracristi. A jovem morreu no último dia 13 de setembro após cair do 23º andar, em um edifício de luxo na cidade.

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Inicialmente, a polícia tratou o caso como suicídio. A investigação, no entanto, teve uma reviravolta devido a suspeitas de interferência nas provas por parte de João Munhoz.

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O homem também enfrenta acusações por suposta violência psicológica contra Isabelle. Após a morte da namorada, ele teria removido pertences do apartamento e contratado um serviço de limpeza para o local antes da chegada dos investigadores.

Essas ações foram consideradas como possíveis tentativas de obstruir as investigações. Testemunhas também afirmaram que João tentou impedir familiares de Isabelle de acessarem o condomínio logo após o ocorrido.

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Além disso, ele demorou oito horas para se apresentar à polícia.