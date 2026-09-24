Assine
overlay
Início Nacional
MORTE EM FORTALEZA

Caso Isabelle Caracristi: Justiça mantém prisão de namorado da jovem

Inicialmente tratado como suicídio, caso teve reviravolta; João Munhoz é suspeito de interferir na cena da morte e de violência psicológica

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/09/2026 11:48 - atualizado em 24/09/2026 11:48

compartilhe

×
Caso Isabelle Caracristi: Justiça mantém prisão de namorado da jovem
Isabelle Caracristi, que morreu após cair de prédio, e o namorado João Munhoz Neto, preso pelas investigações em Fortaleza crédito: Divulgação

A Justiça de Fortaleza (CE) manteve a prisão de João Munhoz Neto, namorado de Isabelle Caracristi. A jovem morreu no último dia 13 de setembro após cair do 23º andar, em um edifício de luxo na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Inicialmente, a polícia tratou o caso como suicídio. A investigação, no entanto, teve uma reviravolta devido a suspeitas de interferência nas provas por parte de João Munhoz.

Leia Mais

O homem também enfrenta acusações por suposta violência psicológica contra Isabelle. Após a morte da namorada, ele teria removido pertences do apartamento e contratado um serviço de limpeza para o local antes da chegada dos investigadores.

Essas ações foram consideradas como possíveis tentativas de obstruir as investigações. Testemunhas também afirmaram que João tentou impedir familiares de Isabelle de acessarem o condomínio logo após o ocorrido.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, ele demorou oito horas para se apresentar à polícia.

Tópicos relacionados:

brasil ceara crimes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay