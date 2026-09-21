Caso Isabelle: polícia cumpre mandado na casa da mãe de João Munhoz

A Polícia Civil do Ceará cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência da mãe de João Munhoz Neto, que está sendo procurado no âmbito da investigação sobre a morte da estudante de direito Isabelle Caracristi. A ação, realizada na região metropolitana de Fortaleza, resultou na apreensão de um celular e um tablet. A mãe de João Munhoz foi encontrada pelos agentes na praia do Cumbuco.

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A operação é um desdobramento da investigação que busca esclarecer as circunstâncias da morte da jovem e localizar o paradeiro de João Munhoz. De acordo com a polícia, análises de câmeras de segurança indicam que ele não estava no condomínio no momento em que a morte ocorreu, por volta das 20h40, retornando ao local apenas às 22h48.

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Quem é João Munhoz Neto?

João Munhoz Neto mantinha um relacionamento amoroso com Isabelle Caracristi, estudante de direito encontrada morta em Fortaleza. Ele está sendo procurado pelas autoridades no decorrer da investigação sobre o caso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) não informou oficialmente o motivo da busca por João Munhoz e não o classificou como suspeito da morte. Desde que a busca ativa começou, a polícia trabalha para rastrear seus passos e reunir provas que possam esclarecer o caso.

Como a mãe de João Munhoz foi encontrada?

A mãe de João Munhoz foi localizada pelas equipes de investigação na praia do Cumbuco, destino turístico situado no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A abordagem ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça cearense.

No local, os agentes realizaram buscas e apreenderam os dispositivos eletrônicos, que podem conter informações relevantes para a investigação. A polícia não divulgou detalhes sobre o teor da conversa com a mãe do jovem.

O que acontece com os aparelhos apreendidos?

O celular e o tablet recolhidos na operação serão encaminhados para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O objetivo da análise técnica é extrair dados que possam ajudar a localizar o paradeiro de João Munhoz ou revelar informações sobre os momentos que antecederam a morte de Isabelle.

Os peritos buscarão por mensagens, registros de chamadas, localizações de GPS e outros arquivos que possam ser úteis para o andamento da apuração, como a comunicação dele com outras pessoas após o ocorrido.

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Entenda o caso Isabelle Caracristi

A estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, foi encontrada morta na noite de 13 de setembro de 2026, na área externa do condomínio La Piazza, no bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza. Segundo a perícia, a morte ocorreu por volta das 20h40, em decorrência de uma queda do rooftop do prédio, localizado no 23º andar, com lesões compatíveis com impacto contra o solo. Seu namorado, João Munhoz Neto, passou a ser procurado pela polícia após o ocorrido, sem que as autoridades tenham confirmado oficialmente se ele é considerado suspeito.