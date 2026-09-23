Nove mulheres denunciam fisioterapeuta por lesões graves em procedimentos íntimos e estéticos

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A fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva foi presa sob a suspeita de mutilar pacientes em procedimentos estéticos, segundo a Polícia Civil de Goiás. As denúncias incluem relatos de lesões em partes íntimas e queimaduras nas mamas.

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De acordo com o delegado Alex Rodrigues, responsável pelo caso, a investigação aponta que Magda realizou cortes, retirou tecidos e alterou a anatomia das pacientes, além de prescrever medicamentos. Tais atos teriam extrapolado os limites legais de sua atuação profissional.

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Magda foi presa na segunda-feira (21), após sete pacientes a denunciarem por complicações. Depois da divulgação de sua imagem, pelo menos outras duas mulheres procuraram a polícia. Ela permanece presa e deve responder pelo crime de lesão corporal gravíssima.

Em nota, a defesa da fisioterapeuta afirmou que se manifestará apenas nos autos do processo. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 19ª Região (CREFITO 19) informou ter instaurado um processo administrativo para apurar os fatos.

Pacientes relatam lesões

Três das primeiras sete mulheres que denunciaram a profissional foram submetidas a ninfoplastias, um procedimento cirúrgico íntimo. Uma delas relatou sangramento, dor intensa, perda da sensibilidade do clitóris e dificuldade para manter relações sexuais.

Outra paciente apresentou dificuldade para urinar e evacuar, com a possibilidade de precisar de uma cirurgia reconstrutiva. A polícia informou que ela também mencionou prejuízos à sensibilidade e à vida sexual.

Uma das vítimas sofreu queimaduras graves nas mamas e foi orientada por Magda a aplicar óleo de girassol, sob a justificativa de que a reação seria normal. Outras mulheres relataram complicações como dor intensa, inchaço, bolhas e cicatrizes após procedimentos com fios e outras aplicações.

Vídeo mostra procedimento

Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra a fisioterapeuta usando um guardanapo para limpar os cortes de uma paciente durante uma ninfoplastia. Nas imagens, Magda aparece sem máscara, conduta que o investigador classificou como "totalmente" fora dos parâmetros exigidos.

Uma das pacientes disse à TV Anhanguera que percebeu a falta de higiene durante o atendimento. Segundo ela, a profissional não usava luvas estéreis e utilizou papel-toalha para secar um sangramento.

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"Ela estava muito gripada, cheia de pulseira, anel. Ela limpava o nariz com o braço e voltava a fazer o procedimento", destacou a vítima.