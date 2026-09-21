Suspeito de importunação sexual é detido após vítima filmar ato

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante nesse domingo por importunação sexual em Itaboraí (RJ). O crime aconteceu no bairro Outeiro das Pedras contra uma jovem de 27 anos, que estava em seu local de trabalho no momento da abordagem.

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A vítima relatou que estava em seu estabelecimento comercial quando notou o homem praticando atos libidinosos perto de sua casa, enquanto a observava. A mulher conseguiu filmar parte da ação, e o vídeo foi entregue às autoridades como prova.

Acusado já tinha histórico de violência

Policiais do 35º BPM localizaram o suspeito em sua residência logo após o fato. Segundo a Polícia Militar, o homem já possuía antecedentes criminais por ameaça e violência doméstica. Ele não ofereceu resistência durante a prisão.

O caso foi registrado na 71ª DP, onde a prisão foi formalizada com base no artigo 215-A do Código Penal, que tipifica a importunação sexual. Testemunhas também compareceram à delegacia para prestar depoimentos que reforçaram a denúncia.

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O suspeito agora segue detido e à disposição da Justiça para responder pelo crime.