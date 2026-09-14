Importunação sexual e assédio na lei brasileira têm penas distintas

A confusão entre os crimes de importunação sexual e assédio sexual é comum. Embora ambos envolvam condutas sem consentimento, a legislação brasileira estabelece critérios e punições distintas para cada um, baseados principalmente no contexto em que ocorrem e na relação entre o agressor e a vítima.

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Compreender essas diferenças é fundamental para que as vítimas saibam como denunciar e quais são seus direitos. As definições estão previstas no Código Penal e foram atualizadas nos últimos anos para garantir maior proteção, especialmente às mulheres.

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O que é o crime de importunação sexual?

A importunação sexual é definida pelo Código Penal como o ato de praticar contra alguém, e sem a sua anuência, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Criado pela Lei nº 13.718/2018, esse tipo penal preencheu uma lacuna na legislação, pois, antes dele, muitas dessas condutas eram enquadradas apenas como contravenção penal (importunação ofensiva ao pudor), com punições mais leves.

Essa categoria criminal abrange uma variedade de situações que podem ocorrer em espaços públicos ou privados, sem que haja necessidade de contato físico direto. A pena prevista é de reclusão de um a cinco anos, caso o ato não constitua um crime mais grave.

Exemplos de importunação sexual

A lei é aplicada a diversas condutas invasivas que acontecem sem o consentimento da vítima. Entre as mais comuns estão:

Contato físico não consentido, como toques em partes íntimas, beijos forçados ou o ato conhecido como "encoxada", comum em transportes públicos.

Exibição da genitália ou prática de masturbação em público direcionada a uma pessoa específica.

Ejaculação sobre a vítima ou seus pertences.

Qual a diferença para o assédio sexual?

O assédio sexual, por sua vez, acontece em um contexto específico: exige uma relação de hierarquia ou superioridade entre o agressor e a vítima. O crime consiste em constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior.

Geralmente, o assédio sexual está associado ao ambiente de trabalho ou a relações acadêmicas, como entre um chefe e um funcionário ou um professor e um aluno. A pena para este crime é mais branda, de detenção de um a dois anos.

Pontos-chave para diferenciar os crimes

Para simplificar, as principais distinções legais entre importunação e assédio sexual podem ser resumidas nos seguintes pontos:

Relação entre as partes: na importunação, não há necessidade de qualquer relação prévia ou de poder entre agressor e vítima. No assédio, a existência de hierarquia ou ascendência é obrigatória.

Contexto: a importunação sexual pode ocorrer em qualquer lugar (rua, transporte público, festas). O assédio está tipicamente ligado a ambientes profissionais ou educacionais.

Ação: a importunação se consuma com o ato libidinoso. O assédio se caracteriza pelo constrangimento para obter um favor sexual, que não precisa necessariamente acontecer.

Punição: a pena para importunação sexual (um a cinco anos de reclusão) é mais severa que a do assédio sexual (um a dois anos de detenção). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como denunciar

Vítimas de importunação ou assédio sexual devem procurar uma delegacia de polícia, preferencialmente uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), para registrar um boletim de ocorrência. Em casos de flagrante, a Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190. Para orientação e acolhimento, o canal Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) está disponível em todo o país.