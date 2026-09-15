Caso de importunação sexual em clube de BH aumenta debate sobre segurança

Um recente caso de importunação sexual em um clube na região da Pampulha, em Belo Horizonte, reacendeu o debate sobre a segurança em estabelecimentos recreativos na capital. O episódio levanta questões importantes sobre quais protocolos de prevenção e ação devem ser adotados para garantir um ambiente seguro para todos os frequentadores.

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Eventos como este destacam a importância de medidas preventivas e de resposta rápida em espaços de grande circulação. Especialistas em segurança apontam algumas práticas que podem ser adotadas por clubes e estabelecimentos para coibir e responder a casos de assédio e outras violações:

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Equipes especializadas: Treinar as equipes de segurança para lidar especificamente com situações de assédio, garantindo um acolhimento adequado à vítima e uma ação eficaz na contenção do agressor.

Controle de acesso rigoroso: Implementar sistemas robustos para o cadastro e a identificação de visitantes, a fim de monitorar o fluxo de pessoas e desestimular condutas inadecuadas.

Protocolos de ação claros: Definir e divulgar um passo a passo sobre como agir em caso de importunação, orientando tanto vítimas quanto testemunhas sobre como proceder.

Monitoramento por câmeras: Utilizar sistemas de vigilância em pontos estratégicos, com monitoramento ativo, para inibir ações criminosas e auxiliar na identificação de suspeitos.

O que fazer em caso de assédio em um clube?

Ao presenciar ou ser vítima de uma situação de assédio, a orientação é agir rapidamente para garantir a segurança e o registro formal do ocorrido. A primeira medida é acionar a equipe de segurança do local e, se possível, buscar o apoio de outras pessoas que testemunharam o fato.

Saber como proceder é fundamental para que o caso seja devidamente apurado. Confira as etapas recomendadas:

Comunique a segurança: procure imediatamente um funcionário da segurança do clube. Informe o que aconteceu, descreva o agressor e aponte testemunhas, se houver. A equipe do local tem o dever de prestar o primeiro suporte. Acolha a vítima: caso você seja uma testemunha, ofereça apoio à pessoa assediada. Pergunte se ela precisa de ajuda, acompanhe-a até um local seguro e se coloque à disposição para testemunhar. Registre um boletim de ocorrência: dirija-se à delegacia da Polícia Civil mais próxima para registrar formalmente a queixa. Este documento é essencial para que uma investigação criminal seja iniciada. Busque os canais de denúncia: além do registro policial, utilize canais como o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) para receber orientação e formalizar a denúncia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual o papel da segurança do clube nesses casos?

A equipe de segurança privada atua como a primeira resposta à ocorrência. Sua função é intervir para cessar a agressão, proteger a vítima e, se necessário, reter o suspeito até a chegada da polícia. Os seguranças também são responsáveis por preservar o local e as possíveis provas, como imagens de câmeras de vigilância, que serão cruciais para a investigação policial.