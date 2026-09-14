Caso de assédio em clube da Pampulha reacende debate sobre segurança em BH

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

A detenção de um homem por suspeita de importunação sexual no Jaraguá Country Club, na Pampulha, no último domingo (13/9), levantou um debate urgente sobre a segurança e os protocolos de prevenção ao assédio em espaços de lazer de Belo Horizonte. O caso expôs a necessidade de discutir a eficácia das medidas existentes para proteger os frequentadores, especialmente as mulheres.

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O episódio, que levou à atuação da Polícia Militar, gerou questionamentos sobre a preparação das equipes para lidar com tais ocorrências e a existência de possíveis falhas nos sistemas de vigilância, motivando uma reflexão sobre as políticas de segurança em outros estabelecimentos da cidade.

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O estopim do debate

O debate foi impulsionado após uma frequentadora do Jaraguá Country Club denunciar ter sido vítima de assédio nas dependências do clube. Em nota, a direção do clube afirmou que "repudia veementemente qualquer forma de assédio e importunação" e que "está apurando os fatos para adotar as providências cabíveis". A instituição também se comprometeu a colaborar com as investigações policiais.

Quais medidas podem aumentar a segurança?

Diante do ocorrido, especialistas em segurança apontam um conjunto de ações que podem ser implementadas por clubes e espaços similares para coibir o assédio. As recomendações envolvem tecnologia, capacitação de pessoal e comunicação, com foco tanto na prevenção quanto na resposta rápida a denúncias.

Entre as principais sugestões estão:

Revisão do sistema de câmeras: Análise completa do posicionamento dos equipamentos para eliminar pontos cegos, principalmente em áreas de maior circulação e menor visibilidade, como corredores de acesso a piscinas e vestiários.

Treinamento especializado para funcionários: Capacitação de toda a equipe para identificar comportamentos suspeitos, saber como abordar as vítimas de forma empática e seguir um protocolo claro de ação.

Criação de canais de denúncia: Implementação de formas discretas e ágeis para que a vítima possa relatar um caso, como códigos de alerta ou números de WhatsApp exclusivos para a equipe de segurança.

Campanhas de conscientização: Instalação de placas e avisos visíveis informando que assédio é crime e divulgando os canais de denúncia, reforçando uma política de tolerância zero.

Como um protocolo ideal deveria funcionar?

A aplicação de diretrizes de segurança eficazes deve seguir um fluxo desenhado para garantir agilidade e proteção à vítima. O processo se iniciaria com a prevenção ativa, passaria pelo acolhimento humanizado e terminaria com o correto acionamento das autoridades.

Identificação e acolhimento

Com treinamento adequado, os funcionários estariam mais aptos a reconhecer sinais de importunação. Ao receber uma denúncia, o protocolo ideal determinaria que a vítima fosse imediatamente levada a um local seguro e reservado, onde possa relatar o ocorrido com privacidade. A prioridade seria oferecer suporte e garantir que ela se sinta amparada.

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Acionamento das autoridades

Após o acolhimento, a equipe de segurança do clube seria instruída a contatar a Polícia Militar imediatamente. O estabelecimento também deveria colaborar com as investigações, preservando o local do fato e fornecendo as imagens das câmeras de segurança para ajudar na elucidação do crime.