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ACIDENTE

Vídeo: vítimas de incêndio em lancha seguem internadas

Segundo a Secretaria de Saúde, 13 pacientes envolvidos na ocorrência foram atendidos no hospital; quatro permanecem na unidade e dois foram encaminhados, a pedido, para unidades particulares

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DC
Davi Cruz
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Davi Cruz
Repórter
21/09/2026 10:02 - atualizado em 21/09/2026 10:04

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Lancha
O acidente ocorreu por volta das 16h30, no Setor de Clubes Sul, em Brasília crédito: Divulgação/CBMDF

Quatro pessoas envolvidas no incêndio de uma lancha no Lago Paranoá, neste domingo (20/9), permanecem em atendimento no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). De acordo com a pasta, ao todo, 13 pacientes relacionados à ocorrência foram atendidos na unidade. Outros dois foram encaminhados, a pedido, para hospitais da rede privada.

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A SES-DF não informou novas atualizações sobre o estado de saúde dos pacientes. Segundo a pasta, nenhuma informação sobre pessoas em atendimento pode ser divulgada, em respeito ao sigilo médico e de prontuário. Os dados relacionados à saúde são compartilhados diretamente com os familiares.

Incêndio

As vítimas chegaram às unidades de saúde após o incêndio, no Lago Paranoá. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), quatro pessoas foram encaminhadas em estado grave, entre eles, dois homens e duas mulheres.

O acidente ocorreu por volta das 16h30, no Setor de Clubes Sul. A corporação encaminhou 12 viaturas terrestres e três aquáticas para o atendimento. No local, as equipes encontraram a embarcação em chamas e conseguiram controlar o fogo.

Segundo os socorristas, as vítimas foram atendidas com ferimentos e queimaduras. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) também prestou apoio.

Leia Mais

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apurar as circunstâncias da ocorrência. A Marinha do Brasil ficou responsável pela embarcação e pelos procedimentos cabíveis.

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