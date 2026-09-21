Família de Isabelle Caracristi relata sinais de possível relacionamento abusivo

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A morte da estudante de direito Isabelle Caracristi, ocorrida em 13 de setembro de 2026 em um condomínio no Bairro Aldeota, em Fortaleza, Ceará, ganha novos contornos com relatos de amigos e familiares. Segundo relatos, pessoas próximas à jovem procuraram a defesa para relatar um suposto comportamento controlador de seu namorado, João Munhoz Neto, que está sendo procurado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

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As informações, baseadas em novos depoimentos, descrevem um suposto padrão de monitoramento e restrições. Estes relatos são considerados peças importantes para a investigação conduzida pela Polícia Civil do Ceará, que busca entender todas as circunstâncias que levaram à morte da estudante.

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O que dizem os relatos sobre o relacionamento?

De acordo com a defesa da família, amigos de Isabelle relataram que o relacionamento poderia ser marcado por um controle excessivo. As denúncias, que estão sendo apuradas, apontam para um possível comportamento abusivo que se manifestava de várias formas.

Segundo os depoimentos colhidos pela advogada, as supostas restrições e o monitoramento incluíam:

Controle sobre as roupas que Isabelle usaria;

Monitoramento de seu celular e redes sociais;

Restrições ao contato com amigos;

Episódios de ciúmes intensos.

Essas informações constam em relatos de testemunhas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Quem é o namorado da estudante?

João Munhoz Neto é o namorado de Isabelle Caracristi e está sendo procurado pela polícia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Até o momento, não há confirmação oficial das autoridades de que ele seja considerado formalmente suspeito pela morte da estudante ou que haja um mandado de prisão expedido contra ele.

Recentemente, a polícia realizou diligências em uma residência na praia do Cumbuco, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde a mãe de João Munhoz Neto foi localizada. Durante a operação, um celular e um tablet foram apreendidos e encaminhados para perícia.

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Qual o status da investigação policial?

A Polícia Civil do Ceará segue com as diligências para localizar João Munhoz Neto e ouvir seu depoimento. Além dos relatos de testemunhas, os laudos periciais e a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos são aguardados para esclarecer a dinâmica dos fatos. A defesa da família de Isabelle acompanha de perto a investigação. Imagens de câmeras de segurança, que mostrariam que o namorado e sua mãe não estavam no prédio no momento da morte, também fazem parte do material analisado pela polícia.