Brasil registrou 75 mortes por abelhas em 8 meses; primavera amplia risco

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O Brasil registrou 75 mortes causadas por ataques de abelhas nos primeiros oito meses do ano, um número que já supera os 74 óbitos registrados em todo 2025 e acende um alerta com a chegada da primavera. O período, que marca o ciclo reprodutivo dos insetos, coincide com um aumento expressivo no número de acidentes, que somam 24.137 ocorrências até agosto, valor muito próximo do total de 24.835 casos de todo o ano anterior. Fatores como as queimadas têm forçado o deslocamento de enxames para áreas urbanas, elevando o risco de contato com a população, como visto em casos recentes em diversas cidades mineiras.

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Por que os ataques de abelhas aumentam na primavera?

A primavera é a estação em que as abelhas, especialmente as africanizadas, se tornam mais ativas e defensivas. Isso ocorre porque é o principal período de reprodução, quando a colmeia se divide para formar novos enxames, um processo chamado de enxameação. Além disso, o aumento das temperaturas e da floração eleva a busca por alimento, intensificando a circulação dos insetos.

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O desmatamento e as queimadas, comuns nesta época do ano, destroem o habitat natural das abelhas. Como consequência, os enxames migram para as cidades em busca de abrigo e recursos, instalando-se em telhados, muros, árvores de praças e outros locais próximos à população, o que eleva a probabilidade de acidentes.

O que fazer em caso de ataque de um enxame?

Ao se deparar com um ataque de abelhas, a principal orientação do Corpo de Bombeiros é manter a calma e agir de forma estratégica para minimizar os riscos. Medidas rápidas e corretas podem evitar múltiplas picadas e complicações graves, principalmente para pessoas alérgicas. A seguir, veja as principais recomendações:

Corra em linha reta para se afastar do enxame o mais rápido possível.

Proteja o rosto e o pescoço com as mãos ou uma peça de roupa, já que são as áreas mais visadas e vulneráveis.

Não grite nem faça movimentos bruscos, pois barulhos e gestos agitados podem irritar ainda mais as abelhas.

Procure imediatamente um abrigo fechado, como um carro com os vidros levantados, uma casa ou qualquer edificação segura.

Caso seja picado, tente remover os ferrões deslizando um objeto plano, como um cartão de crédito, sobre a pele. Evite espremer o ferrão, pois isso pode injetar mais veneno.

Ligue para os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192.

Como evitar acidentes com abelhas?

Medidas preventivas são fundamentais para reduzir a chance de incidentes, especialmente em áreas onde a presença de enxames é comum. Pequenas mudanças de comportamento podem fazer grande diferença na segurança de todos.