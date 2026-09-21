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Brasil registrou 75 mortes por abelhas em 8 meses; primavera amplia risco

Queimadas deslocam enxames para cidades; dados nacionais apontam 24,1 mil acidentes até agosto, número próximo dos 24,8 mil de todo o ano anterior

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
21/09/2026 08:22

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Brasil registrou 75 mortes por abelhas em 8 meses; primavera amplia risco
A intensa atividade das abelhas na primavera amplia o risco de ataques e incidentes, conforme alertado pelas autoridades crédito: Freepik

O Brasil registrou 75 mortes causadas por ataques de abelhas nos primeiros oito meses do ano, um número que já supera os 74 óbitos registrados em todo 2025 e acende um alerta com a chegada da primavera. O período, que marca o ciclo reprodutivo dos insetos, coincide com um aumento expressivo no número de acidentes, que somam 24.137 ocorrências até agosto, valor muito próximo do total de 24.835 casos de todo o ano anterior. Fatores como as queimadas têm forçado o deslocamento de enxames para áreas urbanas, elevando o risco de contato com a população, como visto em casos recentes em diversas cidades mineiras.

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Por que os ataques de abelhas aumentam na primavera?

A primavera é a estação em que as abelhas, especialmente as africanizadas, se tornam mais ativas e defensivas. Isso ocorre porque é o principal período de reprodução, quando a colmeia se divide para formar novos enxames, um processo chamado de enxameação. Além disso, o aumento das temperaturas e da floração eleva a busca por alimento, intensificando a circulação dos insetos.

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O desmatamento e as queimadas, comuns nesta época do ano, destroem o habitat natural das abelhas. Como consequência, os enxames migram para as cidades em busca de abrigo e recursos, instalando-se em telhados, muros, árvores de praças e outros locais próximos à população, o que eleva a probabilidade de acidentes.

O que fazer em caso de ataque de um enxame?

Ao se deparar com um ataque de abelhas, a principal orientação do Corpo de Bombeiros é manter a calma e agir de forma estratégica para minimizar os riscos. Medidas rápidas e corretas podem evitar múltiplas picadas e complicações graves, principalmente para pessoas alérgicas. A seguir, veja as principais recomendações:

  • Corra em linha reta para se afastar do enxame o mais rápido possível.

  • Proteja o rosto e o pescoço com as mãos ou uma peça de roupa, já que são as áreas mais visadas e vulneráveis.

  • Não grite nem faça movimentos bruscos, pois barulhos e gestos agitados podem irritar ainda mais as abelhas.

  • Procure imediatamente um abrigo fechado, como um carro com os vidros levantados, uma casa ou qualquer edificação segura.

  • Caso seja picado, tente remover os ferrões deslizando um objeto plano, como um cartão de crédito, sobre a pele. Evite espremer o ferrão, pois isso pode injetar mais veneno.

  • Ligue para os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros (193) ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192.

Como evitar acidentes com abelhas?

Medidas preventivas são fundamentais para reduzir a chance de incidentes, especialmente em áreas onde a presença de enxames é comum. Pequenas mudanças de comportamento podem fazer grande diferença na segurança de todos.

  • Ao avistar uma colmeia ou um enxame, não se aproxime, não jogue objetos nem tente removê-lo por conta própria.

  • Evite usar roupas de cores muito vibrantes, como amarelo e azul, e perfumes com aromas doces em áreas de mata ou locais com muitas flores, pois eles podem atrair os insetos.

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  • Se encontrar um enxame em sua propriedade ou em local público, isole a área e entre em contato com o Corpo de Bombeiros ou um apicultor profissional para a remoção segura.


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