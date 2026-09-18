Recém-nascida morre de infecção quatro dias após a mãe; família denuncia negligência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A recém-nascida que estava internada com uma infecção morreu na manhã de quinta-feira (17/9). A mãe da bebê, Jessica Duarte Gonçalves, morreu no domingo (13/9), cinco dias após o parto no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A menina, Jade, estava na UTI neonatal do Hospital Municipal Albert Schweitzer desde a tarde de terça-feira (15/9), dois dias após a morte da mãe. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a bebê morreu, apesar de receber todos os cuidados indicados.

Leia Mais

Jessica começou a sentir fortes dores abdominais após o parto e, de acordo com a família, recebeu alta da unidade ainda com os sintomas. A causa da morte foi choque misto, coagulação intravascular disseminada (CID), sepse puerperal e atonia uterina, condição em que o útero não se contrai adequadamente.

Na quinta-feira (17/9), o pai da criança foi chamado ao hospital para fazer exames após apresentar febre. No início da noite, a secretaria informou que não há indícios de infecção hospitalar, afirmando que a bactéria identificada na mãe era de origem comunitária, ou seja, contraída em casa.

Paciente relatou dores após parto

Jéssica deu entrada no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro no dia 8 de setembro. De acordo com o marido, Jonathan Vieira de Moura, a gravidez não teve complicações e o parto foi normal. A filha nasceu saudável, com quase quatro quilos. Após o procedimento, Jéssica começou a reclamar de fortes dores.

Jonathan afirma que a mulher não passou por exames de imagem para investigar a causa da dor, recebendo apenas soro e dipirona. “Entrou uma senhora na sala, olhou ela, enfiou a mão nela e começou a tirar umas coisas, coágulo. Aí falou para ela assim: ‘Nossa, deixaram isso dentro de você?’”, relatou o marido ao g1.

Ele acrescentou que uma médica bateu na barriga dela e disse que era gases. Mesmo com as dores e a barriga inchada, Jéssica recebeu alta 48 horas após o parto.

Volta ao hospital

Cerca de uma hora depois de chegar em casa, os sintomas de Jéssica pioraram, e o marido a levou de volta ao Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. Segundo ele, ela chegou em estado grave e precisou ser intubada. Uma gravação feita por Jonathan registra uma funcionária dizendo que a paciente estava com um quadro de infecção generalizada.

Jéssica foi transferida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde passou por uma cirurgia para a retirada do útero e dos ovários. Ela morreu no domingo, aos 28 anos. A Polícia Civil investiga se houve negligência no atendimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro informou que Jéssica passou por todas as avaliações indicadas e apresentava boas condições, recebendo alta "sem queixas que indicassem sinal de gravidade". O marido contesta a versão e questiona por que não foram feitos exames quando ela sentia dor.