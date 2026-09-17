Família denuncia morte de jovem 5 dias após parto em maternidade

Uma família que esperava voltar para casa com a recém-nascida viveu uma tragédia poucos dias após o parto. Jéssica Duarte Gonçalves, de 28 anos, morreu no domingo (13/9), cinco dias depois de dar à luz à terceira filha no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

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Segundo informações obtidas pelo RJ2, Jéssica recebeu alta ainda com fortes dores abdominais, mas precisou retornar ao hospital cerca de uma hora depois. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e uma possível negligência no atendimento.

Dores após o parto

Jéssica deu entrada no hospital em 8 de setembro. Segundo o marido, Jonathan Vieira de Moura, a gravidez não teve complicações e o parto foi normal. A bebê, Jade, nasceu saudável, com quase quatro quilos.

Após o parto, Jéssica passou a reclamar de fortes dores. Ao RJ2, Jonathan afirmou que ela recebeu soro e dipirona, mas não fez exames de imagem para investigar o problema. Segundo ele, uma médica teria dito que as dores eram causadas por gases.

Olharam minha mulher e falaram assim: bota ela no soro e dá dipirona. E fizeram isso nela. Entrou uma senhora na sala, olhou ela, enfiou a mão nela e começou a tirar umas coisas, coágulo. Aí falou para ela assim: Nossa, deixaram isso dentro de você?. E nada de melhorar, a dor piorando, piorando. Médica foi, bateu na barriga dela, falou que era gases, contou o marido ao RJ2. Mesmo com os sintomas, Jéssica recebeu alta 48 horas após o parto.

Retorno ao hospital

Depois de voltar para casa, o estado de saúde de Jéssica piorou. Segundo o marido, ela retornou à unidade, foi intubada e depois transferida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Uma funcionária do hospital afirmou, em gravação feita por Jonathan e entregue ao RJ2: "Ela está com um quadro de infecção e essa infecção está se generalizando".

Jéssica passou por uma cirurgia para retirada do útero e dos ovários, mas morreu no domingo. O atestado de óbito aponta choque misto, coagulação intravascular disseminada (CID), sepse puerperal e atonia uterina.

Hospital contesta versão

Em nota ao RJ2, o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro afirmou que Jéssica passou pelas avaliações indicadas para o pós-parto e recebeu alta sem queixas que indicassem sinal de gravidade.

O marido contesta a versão. "Isso é mentira. Ela não melhorou. Por que não fizeram os exames que tinham que ser feitos na hora, quando ela estava após o parto sentindo muita dor", questionou.

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A filha recém-nascida permanece internada em estado grave no CTI, segundo a família. O enterro de Jéssica aconteceu nessa quarta-feira (16/9).