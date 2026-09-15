Quem era o ex-vereador que morreu em acidente antes de ser avô

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O empresário e ex-vereador Marcelo Caldas Ferrairo, de 58 anos, morreu em ao bater o carro que dirigia contra um poste na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Indiana (SP), no último domingo (13/9). Segundo a concessionária Eixo SP, ele perdeu o controle da direção próximo a uma praça de pedágio e a morte foi confirmada no local.

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O termo Rodovia Assis Chateaubriand aparece entre os termos mais buscados do Google Brasil nesta terça-feira (15/9). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.

Pecuarista, Ferrairo foi vereador por dois mandatos em Martinópolis, no interior de São Paulo, entre 1993 e 2000. Durante sua trajetória política, presidiu a Câmara Municipal nos biênios 1995-1996 e 1999-2000.

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Pilar da família

Guilherme Ferrairo, filho único de Marcelo, contou que o pai era uma pessoa muito alegre e brincalhona. “Podia te conhecer há um minuto; ele já ia brincar com você, ia zoar, ia fazer tipo as palhaçadas que ele fazia”, contou ao G1.

Segundo o filho, o empresário gostava de aproveitar a vida. “Participava de tudo e ia a todos os eventos, amava viajar demais. O negócio dele era viver a vida mesmo”, comentou Guilherme.

Marcelo se preparava para ser avô. A esposa de Guilherme está grávida de sete meses e o ex-vereador participava ativamente dos preparativos. “Ele ia ser avô, estava me ajudando a fazer o quartinho, estava ‘doido’ comprando um monte de coisa, ‘pilhado’ que ia ser avô, contava para todo mundo, super animado.”

Para a família, a perda representa a ausência de uma figura central. “Ele era o pilar da família, na verdade. Era o que sustentava tudo, que comandava tudo, que colocava todo mundo no eixo. Era o cara que dava o rumo para todo mundo”, completou o filho.

Despedida e investigação

A Prefeitura de Martinópolis lamentou a morte em nota e destacou que “sua trajetória profissional e participação na vida pública integram a história de Martinópolis”.

O corpo de Ferrairo foi velado e sepultado na tarde de segunda-feira, no Cemitério Municipal da cidade, em uma cerimônia que reuniu familiares e amigos.

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De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as causas do acidente ainda serão apuradas. A Polícia Rodoviária informou que chovia forte no momento em que Marcelo perdeu o controle do veículo. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).