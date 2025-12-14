Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

BH: morre o fotojornalista Marcelo Prates, aos 70 anos

Marcelo Prates ficou conhecido por seu trabalho em diversos veículos nacionais e internacionais

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Renata Galdino
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Renata Galdino
Repórter
Jornalista formada pelo Centro Universitário Newton Paiva, com passagem pelo jornal Hoje em Dia e pelos portais BRFree e LigBr.
14/12/2025 21:40

compartilhe

SIGA
x
Marcelo Prates ficou conhecido por seu trabalho como fotógrafo em vários jornais locais e internacionais
O fotógrafo teve um infarto na semana passada e acabou sofrendo complicações depois de passar por uma cirurgia crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu na noite deste domingo (14/12) o fotojornalista belo-horizontino Marcelo Prates, aos 70 anos. A causa, de acordo com o laudo, foi choque vasoplégico grave. O fotógrafo teve um infarto na semana passada e acabou sofrendo complicações depois de passar por uma cirurgia. Com passagens por diversos veículos, ele deixa sete filhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Marcelo era formado em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Teve oportunidade de trabalhar no jornal O Globo, por 10 anos, e no Hoje em Dia, em BH, onde foi editor de fotografia de 1998 até 2016. Prates ainda foi membro fundador da Agência Extra Fotojornalismo, entre 1987 e 1997. 

Além disso, ficou conhecido por seus trabalhos como freelancer para os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Correio Braziliense e Estado de Minas e para as revistas Veja e Manchete.

Leia Mais

O fotógrafo também marcou presença em veículos internacionais como o jornal Liberación e Revista Le Observacion, na França; Jornal Correio Dela Sierra, na Itália, e Agência France Press. Também trabalhou para a Agência Futura Press em Nova York e foi editor de fotografia da Revista Inclusive. 

Amigos e familiares lamentaram a perda do fotojornalista. Ao Estado de Minas, o filho expressou sua admiração pelo pai.

“Meu pai era puro e simplesmente o que a fotografia dele representava. Assim como na fotografia, ele sempre extraiu o mais lindo daquilo que fotografou. Na vida ele era assim. Sempre aprendi com ele a extrair sempre o melhor de cara pessoa”, comentou Lucas Prates, filho de Marcelo e que seguiu os passos do pai na profissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, conhecidos e admiradores também prestaram homenagens. "Tenho ótimas recordações dele da minha época de labuta jornalística. Fora da redação, ele amava registrar pássaros, fenômenos da natureza como eclipses, raios e superluas", escreveu Vanessa Vaz.

Tópicos relacionados:

fotojornalista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay