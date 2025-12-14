BH: morre o fotojornalista Marcelo Prates, aos 70 anos
Marcelo Prates ficou conhecido por seu trabalho em diversos veículos nacionais e internacionais
compartilheSIGA
Morreu na noite deste domingo (14/12) o fotojornalista belo-horizontino Marcelo Prates, aos 70 anos. A causa, de acordo com o laudo, foi choque vasoplégico grave. O fotógrafo teve um infarto na semana passada e acabou sofrendo complicações depois de passar por uma cirurgia. Com passagens por diversos veículos, ele deixa sete filhos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Marcelo era formado em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Teve oportunidade de trabalhar no jornal O Globo, por 10 anos, e no Hoje em Dia, em BH, onde foi editor de fotografia de 1998 até 2016. Prates ainda foi membro fundador da Agência Extra Fotojornalismo, entre 1987 e 1997.
Além disso, ficou conhecido por seus trabalhos como freelancer para os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Correio Braziliense e Estado de Minas e para as revistas Veja e Manchete.
Leia Mais
O fotógrafo também marcou presença em veículos internacionais como o jornal Liberación e Revista Le Observacion, na França; Jornal Correio Dela Sierra, na Itália, e Agência France Press. Também trabalhou para a Agência Futura Press em Nova York e foi editor de fotografia da Revista Inclusive.
Amigos e familiares lamentaram a perda do fotojornalista. Ao Estado de Minas, o filho expressou sua admiração pelo pai.
“Meu pai era puro e simplesmente o que a fotografia dele representava. Assim como na fotografia, ele sempre extraiu o mais lindo daquilo que fotografou. Na vida ele era assim. Sempre aprendi com ele a extrair sempre o melhor de cara pessoa”, comentou Lucas Prates, filho de Marcelo e que seguiu os passos do pai na profissão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nas redes sociais, conhecidos e admiradores também prestaram homenagens. "Tenho ótimas recordações dele da minha época de labuta jornalística. Fora da redação, ele amava registrar pássaros, fenômenos da natureza como eclipses, raios e superluas", escreveu Vanessa Vaz.