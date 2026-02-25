Corpo de ex-superintendente da Codevasf é sepultado em Montes Claros

Na tarde desta quarta-feira (25/2), diversas lideranças políticas do estado e prefeitos norte-mineiros acompanharam, no Cemitério do Bonfim, em Montes Claros, no Norte de Minas, o sepultamento do corpo do gestor público Marco Antônio Graça Câmara, o Marcão, que exercia o cargo de superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Articulado, Marco Antônio Câmara era muito conhecido nos meios políticos do estado e, principalmente, no Norte de Minas. Ele exerceu os cargos de coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), entre 2008 e 2013, e de superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Minas Gerais, entre 2015 e 2018.

Câmara foi superintendente da Codevasf em Montes Claros durante seis anos, entre 2019 e maio de 2025, período em que teve grande aproximação com as lideranças políticas, com os prefeitos e associações comunitárias, sobretudo, por conta das ações desempenhadas pelo órgão no apoio aos municípios norte-mineiros nas ações de combate à seca. Uma delas é a liberação de recursos para a abertura de poços tubulares e para a compra de equipamentos para os serviços de abastecimento de água.

Em maio de 2025, Câmara foi nomeado para responder pela, então, recém-criada 16ª Superintendência Regional da Codevasf em Belo Horizonte. Em seu lugar, na Superintendência da Codevasf em Montes Claros, foi empossado Antonio Romeu Pereira Souto Filho, indicado pelo deputado federal Paulo Guedes (PT).

Marco Antônio Câmara morreu na tarde de terça-feira (24/2), aos 59 anos, em decorrência de um câncer. A Codevasf, a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), associações de municípios, outras entidades e diversas prefeituras divulgaram nota de pesar pelo falecimento do gestor público.

O velório do ex-superintendente regional da Codevasf foi realizado na manhã e na tarde desta quarta-feira no auditório do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams), com grande acompanhamento.

Entre outras lideranças, participaram do sepultamento do gestor público o senador Carlos Viana (Podemos), o deputado federal Samuel Viana (Republicanos) e o deputado estadual Arlen Santiago (Avante), juntamente com prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, amigos e parentes de Marco Câmara. Ele deixou a esposa e cinco filhos.