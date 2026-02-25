Manifestantes exigem revisão do TJMG em caso de estupro de criança

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Dezenas de manifestantes realizaram um ato em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (25/2), em protesto contra a decisão que inocentou um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. A manifestação foi convocada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e contou com a participação de políticos da legenda. Outro ato, promovido pelo movimento 8 de Março Unificado, foi marcado para o fim da tarde na Praça Sete, no Centro da capital.

Empunhando cartazes com os dizeres "infância é para brincar, não para casar", "quem aceita mal sem protestar coopera com ele" e "chega de violência contra as crianças", os manifestantes foram incisivos contra o relator da decisão, o desembargador Magid Nauef Láuar. Com a repercussão do caso, vieram à tona denúncias de crimes sexuais contra o magistrado.

Minutos antes do início do ato, Láuar tomou uma decisão monocrática revendo o próprio voto e determinou a prisão do homem acusado de estupro de vulnerável. A atitude, no entanto, não impediu a continuidade da manifestação, pois, como defendem os presentes, não se trata de um caso isolado.

"A gente segue firme. Vai ter um movimento dia 11, e a gente ficou sabendo que tem mais 20 casos semelhantes desse com a mesma decisão. Então, a gente vai pedir para rever tudo", explica Ana Evangelista, secretária de mulheres do PT-BH.

A vereadora Luiza Dulci (PT) afirma que Láuar tomou a decisão por ter se sentido "acuado", mas que o movimento em defesa das mulheres seguirá com as reivindicações.

"O estrago já foi feito e expôs como que a Justiça se porta no nosso país, e estamos falando do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em particular. Então, expõe como a gente precisa fazer uma mudança grande na forma de proteger a vida das mulheres, que quando chegam, inclusive, num tribunal de Justiça se veem ameaçadas", destaca.

Para o vereador Bruno Pedralva (PT), a decisão monocrática do desembargador foi fruto de uma pressão midiática, das mulheres e dos órgãos de proteção à infância.

"A gente espera poder avançar no processo de investigar a fundo as decisões do Tribunal de Justiça que prejudicam as mulheres, que prejudicam a proteção a criança", defende.