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Injeção em professora: responsável não é biomédica e salão estava irregular

Conselho Federal de Biomedicina confirmou que mulher responsável pelo procedimento não possui habilitação nem registro. Imóvel no P Norte também não tinha licença sanitária nem CNPJ

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LM
Letícia Mouhamad
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Letícia Mouhamad
Repórter
15/09/2026 19:32

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Polícia Civil do Distrito Federal investiga homicídio culposo no caso da morte de Lidiane Gomes
Polícia Civil do Distrito Federal investiga homicídio culposo no caso da morte de Lidiane Gomes crédito: Redes sociais/Reprodução

As investigações sobre a morte da professora Lidiane Gomes de Souza Alves, 50 anos, ganharam novos desdobramentos nesta semana. Segundo o Conselho Federal de Biomedicina (CFBM), a mulher que aplicou a substância no salão de beleza não possui registro nos Conselhos Regionais de Biomedicina (CRBMs), nem habilitação em Biomedicina Estética. Dessa forma, não estava autorizada pelo sistema CFBM/CRBMs a atuar na área, tampouco a realizar procedimentos estéticos ou aplicações injetáveis na condição de profissional da categoria.

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Por não integrar os quadros do conselho, a responsável por aplicar a medicação não está sujeita a processos ético-disciplinares pela autarquia, ficando a apuração restrita ao âmbito criminal e administrativo dos órgãos públicos. O CFBM reforçou que, para atuar como biomédico esteta, é obrigatório possuir habilitação específica e estar devidamente inscrito e regularizado no conselho regional.



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A entidade explicou ainda que clínicas e profissionais da área precisam de inscrição de pessoa jurídica ou certidão de regularidade técnica emitidas pelo CRBM, além do alvará sanitário. O conselho disse atuar em parceria com a Polícia Civil, o Ministério Público Federal e a Vigilância Sanitária em casos de atuação irregular que fogem ao alcance do órgão.



As apurações conduzidas pelo delegado Petter Ranquetat, da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), apontam que o caso é apurado como exercício ilegal da medicina e eventual homicídio culposo. A suspeita não está presa. O Correio tenta contato com a mulher para manifestação sobre o caso.


Sem licença sanitária


A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) revelou que o estabelecimento onde funcionava o salão, localizado no Setor P Norte, em Ceilândia, operava de forma totalmente clandestina: o endereço é um imóvel exclusivamente residencial, sem alvará sanitário, sem cadastro na Vigilância Sanitária e sem registro de CNPJ para atividades comerciais de saúde ou estética.


Lidiane morreu após receber uma injeção no glúteo com a promessa de combater a queda de cabelo e fortalecer os fios, enquanto fazia as unhas e o cabelo no local. Após a aplicação, a professora retornou para casa apresentando sudorese intensa, falta de ar e tosse.


Conduzida pelo marido, Valdeci Alves dos Santos, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do P Norte, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória no trajeto e não resistiu às complicações causadas por um choque anafilático decorrente da reação alérgica.

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De acordo com Valdeci, Lidiane tinha histórico de bronquite asmática e alergia a certos medicamentos, mas não passou por qualquer anamnese ou teste alérgico antes da aplicação. A dona do salão chegou a ir até a UPA para informar o nome do composto à equipe médica, mas deixou o local após a confirmação do óbito. A vítima deixa o marido e uma filha de 26 anos. 



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