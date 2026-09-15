Assine
overlay
Início Nacional
TRATADOS

Como funcionam os acordos diplomáticos aprovados pelo Senado Federal

Entenda o processo completo de ratificação de tratados internacionais no Brasil, da assinatura presidencial à validade jurídica

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/09/2026 14:05 - atualizado em 15/09/2026 14:19

compartilhe

×
Como funcionam os acordos diplomáticos aprovados pelo Senado Federal
Sede do Congresso Nacional, essencial para a validação de acordos diplomáticos e tratados internacionais crédito: Portal gov.br/ Saulo Cruz

O Senado Federal desempenha um papel fundamental na aprovação de acordos diplomáticos que definem parcerias estratégicas do Brasil no cenário internacional. A ratificação de tratados pelo Congresso Nacional é uma exigência constitucional para que compromissos assumidos pelo governo brasileiro com outras nações possam entrar em vigor no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que são acordos diplomáticos?

Acordos diplomáticos são pactos formais celebrados entre o Brasil e outros países ou organizações internacionais. Esses tratados abordam temas como comércio, cooperação técnica, meio ambiente e defesa, e precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional para terem validade no território brasileiro.

Leia Mais

A validação interna, conhecida como ratificação, é um requisito da Constituição Federal. Sem o aval do Legislativo, nenhum tratado internacional assinado pelo poder Executivo pode produzir efeitos legais dentro do país, garantindo que a política externa esteja alinhada aos interesses nacionais e à soberania.

Como funciona a votação de tratados no Senado?

O processo para um tratado internacional virar lei no Brasil segue um rito específico e cuidadoso dentro do Congresso Nacional. Após ser assinado pelo presidente da República, o texto é enviado para análise dos parlamentares. Entenda as principais etapas do processo de ratificação:

  1. Análise nas comissões: primeiramente, o texto do acordo é avaliado por comissões temáticas, principalmente a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), que emite um parecer sobre a sua viabilidade e mérito.

  2. Votação em plenário: com o parecer favorável, o projeto de decreto legislativo segue para votação no plenário do Senado. Para ser aprovado, geralmente necessita de maioria simples dos votos dos senadores presentes na sessão.

  3. Promulgação do decreto legislativo: se aprovado, o Congresso Nacional promulga um decreto legislativo, que autoriza o presidente da República a ratificar o tratado.

Quais os próximos passos após a aprovação?

Uma vez que o Congresso autoriza a ratificação, o processo retorna ao poder Executivo. O presidente da República emite um decreto de promulgação, que ordena a execução do tratado no âmbito interno, conferindo a ele força de lei ordinária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Simultaneamente, o governo brasileiro formaliza o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no plano internacional. Isso ocorre por meio do depósito do instrumento de ratificação junto à outra parte ou organização depositária, concluindo o ciclo e tornando o acordo válido globalmente.

Tópicos relacionados:

congresso senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay