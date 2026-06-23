Como uma nova lei é criada no Brasil? Entenda o passo a passo

Você já se perguntou como uma ideia se transforma em uma lei que afeta a vida de milhões de brasileiros? O processo é complexo e envolve várias etapas no Congresso Nacional e a decisão final do presidente da República. Entender esse caminho é fundamental para acompanhar o debate público e a atuação dos políticos eleitos.

Tudo começa com uma proposta. Um projeto de lei pode ser apresentado por deputados, senadores, pelo presidente, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por tribunais superiores, pelo procurador-geral da República ou até mesmo por cidadãos, através de uma iniciativa popular que exige pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco estados, sendo necessário no mínimo 0,3% dos eleitores em cada estado.

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O trâmite no Congresso Nacional

Após a apresentação, o projeto inicia sua jornada em uma das duas casas do Congresso: a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. A casa onde o projeto começa é chamada de “casa iniciadora”. Lá, ele passa primeiro por comissões temáticas, como a de Constituição e Justiça (CCJ), que analisa se a proposta respeita a Constituição.

Se aprovado nas comissões, o texto segue para votação no plenário, onde todos os parlamentares daquela casa decidem sobre ele. Caso receba o aval da maioria, o projeto avança para a outra casa, a “casa revisora”. No novo ambiente, o rito se repete: análise nas comissões e, depois, votação em plenário.

Se a casa revisora aprovar o texto sem nenhuma alteração, ele segue para a próxima fase. No entanto, se houver modificações, o projeto retorna para a casa iniciadora, que dará a palavra final sobre as mudanças, decidindo se aceita ou rejeita as alterações propostas, sem poder fazer novas modificações no texto.

Sanção ou veto do presidente

Com a aprovação nas duas casas do Congresso, o projeto de lei é enviado para o presidente da República. Ele tem um prazo de 15 dias úteis para tomar uma decisão. A sanção é a concordância do presidente, que transforma o projeto em lei. Se ele não se manifestar no prazo, ocorre a chamada sanção tácita, e o projeto vira lei automaticamente. Depois de sancionada, a nova lei é publicada no Diário Oficial da União para que passe a valer.

O outro caminho é o veto, que é a recusa do presidente. Ele pode ser total, quando todo o projeto é rejeitado, ou parcial, atingindo apenas trechos específicos.

Quando um projeto é vetado, ele volta para o Congresso Nacional, que tem 30 dias para analisar a decisão. Deputados e senadores se reúnem em uma sessão conjunta para votar o veto. Para derrubá-lo, é necessária a aprovação da maioria absoluta dos parlamentares de cada casa. Se o veto for derrubado, o projeto se torna lei.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.