Como uma nova lei é criada no Brasil? Entenda o passo a passo
Da proposta no Congresso até a sanção do presidente, o processo é longo e complexo; conheça o caminho que uma lei percorre para entrar em vigor
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Você já se perguntou como uma ideia se transforma em uma lei que afeta a vida de milhões de brasileiros? O processo é complexo e envolve várias etapas no Congresso Nacional e a decisão final do presidente da República. Entender esse caminho é fundamental para acompanhar o debate público e a atuação dos políticos eleitos.
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Tudo começa com uma proposta. Um projeto de lei pode ser apresentado por deputados, senadores, pelo presidente, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por tribunais superiores, pelo procurador-geral da República ou até mesmo por cidadãos, através de uma iniciativa popular que exige pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco estados, sendo necessário no mínimo 0,3% dos eleitores em cada estado.
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O trâmite no Congresso Nacional
Após a apresentação, o projeto inicia sua jornada em uma das duas casas do Congresso: a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. A casa onde o projeto começa é chamada de “casa iniciadora”. Lá, ele passa primeiro por comissões temáticas, como a de Constituição e Justiça (CCJ), que analisa se a proposta respeita a Constituição.
Se aprovado nas comissões, o texto segue para votação no plenário, onde todos os parlamentares daquela casa decidem sobre ele. Caso receba o aval da maioria, o projeto avança para a outra casa, a “casa revisora”. No novo ambiente, o rito se repete: análise nas comissões e, depois, votação em plenário.
Se a casa revisora aprovar o texto sem nenhuma alteração, ele segue para a próxima fase. No entanto, se houver modificações, o projeto retorna para a casa iniciadora, que dará a palavra final sobre as mudanças, decidindo se aceita ou rejeita as alterações propostas, sem poder fazer novas modificações no texto.
Sanção ou veto do presidente
Com a aprovação nas duas casas do Congresso, o projeto de lei é enviado para o presidente da República. Ele tem um prazo de 15 dias úteis para tomar uma decisão. A sanção é a concordância do presidente, que transforma o projeto em lei. Se ele não se manifestar no prazo, ocorre a chamada sanção tácita, e o projeto vira lei automaticamente. Depois de sancionada, a nova lei é publicada no Diário Oficial da União para que passe a valer.
O outro caminho é o veto, que é a recusa do presidente. Ele pode ser total, quando todo o projeto é rejeitado, ou parcial, atingindo apenas trechos específicos.
Quando um projeto é vetado, ele volta para o Congresso Nacional, que tem 30 dias para analisar a decisão. Deputados e senadores se reúnem em uma sessão conjunta para votar o veto. Para derrubá-lo, é necessária a aprovação da maioria absoluta dos parlamentares de cada casa. Se o veto for derrubado, o projeto se torna lei.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.