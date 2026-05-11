Veto, derrubada e promulgação: entenda o poder de Lula e do Congresso

O caminho para uma proposta se tornar lei no Brasil envolve uma série de etapas que equilibram o poder entre o Congresso Nacional e a presidência da República. Mesmo após a aprovação de um projeto por deputados e senadores, a palavra final não é imediata. Entra em cena o poder de veto do presidente, mecanismo que pode alterar ou barrar completamente uma nova legislação.

No entanto, essa decisão não é definitiva. O Congresso tem a prerrogativa de reavaliar os pontos vetados e, se houver consenso, derrubar a decisão presidencial. Esse processo revela a dinâmica de negociação e, por vezes, de confronto entre os poderes Executivo e Legislativo, fundamental para o sistema democrático do país.

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O que é o veto presidencial?

Após receber um projeto de lei aprovado pelo Congresso, o presidente da República tem um prazo de 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. O veto é a recusa em aprovar a proposta e pode ser de dois tipos: total, quando todo o texto é rejeitado, ou parcial, quando apenas trechos específicos, como artigos ou parágrafos, são barrados.

Para vetar, o presidente precisa apresentar uma justificativa. Geralmente, os motivos alegados são a inconstitucionalidade da proposta ou o fato de ela ser contrária ao interesse público. Se o prazo de 15 dias passar sem nenhuma manifestação, a lei é sancionada tacitamente, ou seja, de forma automática.

Como o Congresso derruba um veto?

Quando um veto é formalizado, o projeto de lei retorna ao Congresso Nacional para uma nova análise. Deputados e senadores se reúnem em uma sessão conjunta para decidir se mantêm ou derrubam a decisão do presidente. A votação é o momento decisivo deste embate institucional.

Para que o veto seja derrubado, é necessária a aprovação da maioria absoluta dos parlamentares em cada uma das Casas. Isso significa que são precisos os votos de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Se essa quantidade de votos for alcançada, a vontade do Legislativo prevalece sobre a do Executivo.

E a promulgação, o que significa?

A promulgação é o ato que transforma oficialmente o projeto em lei, atestando sua existência e ordenando que seja cumprida por todos. Se o presidente sanciona o projeto ou o Congresso derruba um veto, o texto segue para a promulgação. Na maioria dos casos, o próprio presidente da República realiza essa etapa.

No entanto, se o Congresso derruba um veto e o presidente se recusa a promulgar a lei no prazo de 48 horas, a responsabilidade passa para o presidente do Senado. Ele, então, assume a tarefa de promulgar a nova legislação, que finalmente é publicada no Diário Oficial da União para entrar em vigor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.