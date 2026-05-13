Como um projeto vira lei no Brasil? Veja o passo a passo no Congresso

Você já se perguntou como uma ideia se transforma em uma lei federal no Brasil? O caminho é longo e envolve debates, votações e análises em duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Todo o processo foi desenhado para garantir que as propostas sejam amplamente discutidas antes de impactar a vida dos cidadãos.

O percurso de um projeto até sua aprovação final pode durar meses ou até anos, dependendo da complexidade do tema e do nível de consenso político. Entender essas etapas é fundamental para acompanhar a política nacional e o trabalho dos parlamentares.

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Quem pode propor uma lei?

A iniciativa de um projeto de lei (PL) não é restrita aos parlamentares. Diversos atores podem dar o pontapé inicial em uma proposta que poderá se tornar uma nova legislação. Confira quem pode apresentar um projeto:

Presidente da República: pode propor leis sobre temas de competência do Poder Executivo.

Deputados e senadores: qualquer um deles ou uma comissão pode iniciar um projeto.

Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal (STF) e os tribunais superiores podem propor mudanças na organização judiciária.

Procurador-geral da República: tem a prerrogativa de apresentar projetos sobre a estrutura do Ministério Público.

Iniciativa popular: cidadãos podem propor um projeto, desde que ele seja assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos cinco estados.

O caminho na Câmara e no Senado

A tramitação começa na chamada "casa iniciadora". Se a proposta é de um deputado ou do presidente, por exemplo, ela começa na Câmara. Se for de um senador, o ponto de partida é o Senado. O texto passa primeiro por comissões temáticas, como a de Educação ou Saúde, que analisam o mérito da proposta.

Depois, segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avalia se o projeto está de acordo com a Constituição. Aprovado nas comissões, o texto vai para a votação no plenário, onde precisa do voto da maioria dos parlamentares presentes para avançar.

Após a aprovação na casa iniciadora, o projeto segue para a "casa revisora". Se a proposta começou na Câmara, ela vai para o Senado, e vice-versa. Lá, o rito de comissões e votação em plenário se repete. Se o texto for aprovado sem alterações, ele segue para a sanção presidencial.

Caso a casa revisora modifique o texto, ele retorna para a casa de origem. Os parlamentares que iniciaram o projeto decidem se aceitam ou rejeitam as alterações. A decisão final sobre as mudanças é sempre da casa onde o projeto começou.

Sanção ou veto presidencial

Com a aprovação final do Congresso, o projeto é enviado para o presidente da República, que tem 15 dias úteis para decidir. Ele pode sancionar (aprovar) o texto, que então é publicado no Diário Oficial da União e vira lei. Também pode vetar (rejeitar) o projeto, de forma total ou parcial.

Se o presidente vetar, o Congresso Nacional pode derrubar o veto. Para isso, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, em sessão conjunta. Com a derrubada, o texto é promulgado e se torna lei, mesmo contra a vontade do presidente.

É importante notar que este é o trâmite comum para projetos de lei. Existem ritos especiais para propostas de emenda à Constituição (PECs), medidas provisórias (MPs) ou projetos com regime de urgência, que podem ter prazos e etapas diferentes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.