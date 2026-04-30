Rejeição inédita em mais de um século: por que o Senado pode barrar indicados ao STF, como no caso de Jorge Messias

O Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma decisão histórica no cenário institucional brasileiro. Em sessão plenária, 42 senadores votaram contra o nome do advogado-geral da União, enquanto 34 foram favoráveis. Porém, eram necessários ao menos 41 votos para a aprovação. Antes disso, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a indicação havia sido aprovada por 16 votos a 11. Assim, um episódio semelhante não ocorria havia 132 anos, desde o governo de Floriano Peixoto, no fim do século XIX. Ou seja, o fato reacendeu o debate sobre o papel do Senado na escolha de ministros do STF.

A recusa da indicação colocou em evidência a engrenagem prevista na Constituição Federal de 1988 para o preenchimento de vagas no Supremo. Ao atribuir ao presidente da República a prerrogativa de indicar e ao Senado a responsabilidade de aprovar ou rejeitar o nome, o texto constitucional estabelece um processo compartilhado de decisão. Esse desenho institucional não tem apenas caráter protocolar. Afinal, ele funciona como um filtro político e técnico, que busca compatibilizar a escolha do chefe do Executivo com critérios de qualificação jurídica e de integridade pessoal exigidos para o cargo.

A recusa da indicação colocou em evidência a engrenagem prevista na Constituição Federal de 1988 para o preenchimento de vagas no Supremo – Lula Marques/Agência Brasil

O que a Constituição de 1988 determina sobre a aprovação de ministros do STF?

A Constituição Federal, em seu artigo 101, define os requisitos formais para a escolha de ministros do STF e explicita a participação do Senado. O dispositivo estabelece que o Supremo é composto por 11 ministros. Ademais, a escolha do nome deve ser entre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, a mesma norma determina que a escolha cabe ao presidente da República, mas está condicionada à aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Em números, isso significa pelo menos 41 votos favoráveis, considerando o total de 81 senadores.

O mecanismo, a indicação e aprovação, é uma forma de colaboração entre Poderes, mas também de limitação recíproca. Ou seja, o presidente não nomeia livremente. Afinal, ele precisa submeter o nome ao crivo político do Legislativo. Ao mesmo tempo, o Senado não apresenta candidatos, apenas aceita ou rejeita a indicação presidencial. Portanto, esse arranjo evita que um único Poder controle, sozinho, a composição da mais alta Corte do país e distribui a responsabilidade sobre a escolha.

Como funciona a sabatina no Senado e a votação para o STF?

O processo de análise de um indicado ao STF costuma seguir um roteiro no Senado. Após o envio do nome pelo presidente da República, a indicação é encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que conduz a sabatina e emite um parecer. Assim, somente depois dessa etapa o assunto vai ao plenário, onde ocorre a votação secreta. O caso de Jorge Messias seguiu esse rito: aprovação na CCJ por 16 a 11 e, em seguida, rejeição no plenário, com 42 votos contrários e 34 favoráveis.

De forma simplificada, o caminho institucional pode ser descrito assim:

O presidente da República escolhe o indicado ao STF. O nome é formalmente encaminhado ao Senado Federal. A CCJ realiza a sabatina, na qual o indicado responde a perguntas dos senadores. A comissão vota um parecer recomendando a aprovação ou rejeição. O parecer é levado ao plenário do Senado. Os senadores votam de forma secreta; é exigida maioria absoluta (41 votos favoráveis). Se aprovado, o presidente formaliza a nomeação; se rejeitado, precisa indicar outro nome.

Na sabatina, os senadores abordam temas como decisões judiciais anteriores do indicado (quando há), posições sobre a Constituição, entendimento a respeito de direitos fundamentais, questões de independência em relação aos Poderes da República e possíveis conflitos de interesse. Assim, a dinâmica combina elementos técnicos, jurídicos e políticos, uma vez que os parlamentares também avaliam o contexto institucional e as repercussões da escolha.

Por que o Senado precisa aprovar o indicado ao STF?

A exigência de aprovação pelo Senado relaciona-se diretamente ao sistema de freios e contrapesos, previsto na Constituição de 1988. Afinal, como o STF exerce funções centrais entre elas julgar ações contra atos do próprio presidente, do Congresso Nacional e de autoridades de alto escalão , a composição da Corte tem impacto direto sobre o equilíbrio entre os Poderes. Ao dividir a responsabilidade pela escolha, o texto constitucional procura reduzir o risco de concentração de poder no Executivo.

O Senado, ao avaliar um nome, analisa não apenas a formação técnica, mas também aspectos como independência, trajetória profissional e eventuais vínculos que possam comprometer a imparcialidade do futuro ministro. Entre os critérios observados, destacam-se:

Notório saber jurídico : atuação consistente na área do Direito, seja na magistratura, na advocacia, na academia ou em funções públicas jurídicas.

: atuação consistente na área do Direito, seja na magistratura, na advocacia, na academia ou em funções públicas jurídicas. Reputação ilibada : ausência de condenações, de envolvimento em escândalos e de condutas que indiquem quebra de ética ou de probidade.

: ausência de condenações, de envolvimento em escândalos e de condutas que indiquem quebra de ética ou de probidade. Idade constitucional : ter entre 35 e 70 anos, garantindo experiência, mas também tempo razoável de atuação até a aposentadoria compulsória.

: ter entre 35 e 70 anos, garantindo experiência, mas também tempo razoável de atuação até a aposentadoria compulsória. Capacidade de atuar com independência: disposição para decidir com base na Constituição, mesmo em casos que envolvam interesses do governo ou de grupos políticos específicos.

Quando o Senado rejeita um nome, como ocorreu com Jorge Messias, o recado institucional é de que o Legislativo entendeu que, naquele momento, a indicação não atende de forma suficiente a combinação desses fatores. Porém, fatores políticos têm influência decisiva também. No caso, apurações de veículos especializados apontam para atuação decisiva de Davi Alcolumbre (União – AP), presidente do Senado, na rejeição a Messias. O presidente, então, precisa apresentar outro candidato, mantendo-se o diálogo entre os Poderes. A reprovação, apesar de rara, está prevista no desenho constitucional justamente para funcionar como uma barreira eventual, e não como mera formalidade.

O modelo de aprovação de ministros do STF pelo Senado tem a função de preservar o equilíbrio institucional ao longo do tempo, e não apenas em um governo específico – depositphotos.com / diegograndi



Qual é a importância desse mecanismo para o equilíbrio institucional?

O modelo de aprovação de ministros do STF pelo Senado tem a função de preservar o equilíbrio institucional ao longo do tempo, e não apenas em um governo específico. Ao impedir que qualquer presidente indique livremente aliados sem exame público, o sistema pretende garantir que a Corte seja formada por pessoas com capacidade técnica e integridade para julgar temas sensíveis, como processos eleitorais, ações penais contra altas autoridades e controvérsias federativas.

Esse mecanismo de controle recíproco contribui para limitar a influência de maiorias circunstanciais sobre o Supremo. Como os mandatos presidenciais são temporários e os ministros permanecem por décadas na Corte, a exigência de aprovação pelo Senado funciona como um ponto de estabilização. A rejeição recente de uma indicação após 132 anos mostra que, mesmo sendo incomum, o instrumento pode ser acionado quando a correlação política e a leitura institucional dos senadores apontam nessa direção.

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Dessa forma, o processo de indicação, sabatina e votação no Senado, previsto na Constituição de 1988, opera como uma engrenagem essencial do sistema de freios e contrapesos. Ao combinar critérios como notório saber jurídico, reputação ilibada e controle político-institucional, o procedimento busca fortalecer a legitimidade do STF e reduzir a possibilidade de concentração de poder no Executivo, reforçando a lógica de separação e cooperação entre os Poderes da República.