Fux usa peruca? A verdade sobre o cabelo do ministro do STF
O visual do ministro do STF voltou a ser um dos assuntos mais comentados; saiba o que Fux já revelou sobre seu famoso cabelo volumoso
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O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na terça-feira (15/9) a análise sobre a possibilidade de investigar o ministro Alexandre de Moraes por supostos vínculos com o banqueiro Daniel Vorcaro. O julgamento colocou os nomes dos ministros em destaque, incluindo o de Luiz Fux.
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Com a repercussão, um antigo questionamento do público voltou a circular: Fux usa peruca?
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O cabelo volumoso do ministro se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e gerou uma onda de memes, piadas e montagens criadas com Inteligência Artificial.
A resposta para a dúvida, no entanto, já foi dada pelo próprio ministro.
Em 2012, Fux admitiu à colunista Mônica Bergamo que recorreu a um implante capilar.
Fux é jurista, professor catedrático e magistrado brasileiro. Ele atua como ministro do Supremo Tribunal Federal desde de março de 2011, quando foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff.
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