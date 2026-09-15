Julgamento no STF: como acompanhar o andamento de ações pelo portal oficial

O cidadão que deseja acompanhar as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) pode acessar as informações de forma direta pela internet. A plataforma oficial da Corte permite a consulta de informações básicas e andamentos de processos, incluindo dados gerais de ações que tramitam em segredo de justiça, porém com restrições ao conteúdo protegido por sigilo, garantindo um nível de transparência sobre as atividades do Judiciário em um momento de debates intensos sobre o papel da instituição.

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Por meio do portal, é possível verificar o andamento de ações, despachos e decisões de forma atualizada. O sistema foi desenhado para ser acessível ao público geral, sem a necessidade de cadastro prévio ou conhecimento jurídico aprofundado para realizar uma busca básica sobre casos de interesse público.

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Como funciona a consulta de processos no STF?

A consulta processual no site do Supremo Tribunal Federal centraliza o histórico completo de uma ação. Ao realizar a busca, o usuário encontra informações como a data de autuação, o ministro relator, as partes envolvidas e todas as movimentações, desde petições juntadas até as decisões monocráticas e do plenário.

A ferramenta oferece diferentes filtros para facilitar a pesquisa. É possível localizar um caso específico utilizando o número do processo, o nome de uma das partes ou de seus advogados, ou até mesmo pela sigla da classe processual, como Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ou Recurso Extraordinário (RE).

O que é o segredo de justiça?

O segredo de justiça é um mecanismo legal que restringe o acesso ao conteúdo integral de um processo apenas às partes diretamente envolvidas e seus representantes legais. A medida tem como objetivo proteger a intimidade dos envolvidos ou o interesse público em casos sensíveis, como investigações criminais e questões de família.

É possível acessar processos em segredo de justiça?

Sim, mas com limitações. Embora o conteúdo dos documentos, como depoimentos e provas, seja restrito, a consulta pública no portal do STF permite que qualquer pessoa veja as informações básicas do processo. Isso inclui o número, as partes, o ministro relator e todo o histórico de andamentos (as movimentações processuais).

Processos sigilosos só podem ser pesquisados por classe e número do processo, não sendo possível buscar por nome de parte ou advogado. Já processos com segredo de justiça decretado permitem busca por diversos argumentos, exceto pelo nome da parte envolvida.

Dessa forma, a sociedade consegue acompanhar o progresso da ação e saber quando uma decisão foi tomada, mesmo sem ter acesso aos detalhes protegidos pelo sigilo. Essa transparência parcial é fundamental para o controle social dos atos do Poder Judiciário.

Passo a passo para consultar um processo no STF

Para acompanhar uma ação na mais alta Corte do país, o caminho é simples e pode ser feito em poucos minutos. Confira as etapas: