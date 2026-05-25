Do STF ao TST: conheça as siglas e a função de cada tribunal do país

STF, STJ, TST. Essas siglas aparecem diariamente no noticiário, muitas vezes ligadas a decisões que impactam diretamente a vida dos brasileiros. Entender a função de cada tribunal é fundamental para acompanhar o que acontece no país, mas a estrutura do Poder Judiciário pode parecer complexa à primeira vista.

O sistema judicial brasileiro é organizado em diferentes esferas e instâncias. De forma geral, existem a Justiça comum, que inclui as justiças estaduais e a federal, e as Justiças especializadas: a do Trabalho, a Eleitoral e a Militar. As decisões proferidas por juízes de primeira instância podem ser reavaliadas por tribunais de segunda instância, como os Tribunais Regionais (Federais, do Trabalho e Eleitorais), até chegarem aos tribunais superiores, em Brasília.

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O que fazem os tribunais superiores?

Os tribunais superiores são os órgãos de cúpula do Judiciário. Sua principal função é uniformizar a interpretação das leis em todo o território nacional, garantindo que a legislação seja aplicada de maneira consistente. Cada um atua em uma área específica, e suas decisões servem de guia para todas as outras cortes e juízes do país.

Supremo Tribunal Federal (STF): É a mais alta corte do sistema judicial brasileiro, composta por 11 ministros, e sua principal missão é ser a guardiã da Constituição Federal. O STF julga casos que envolvem violações diretas à Constituição, além de ter a competência para processar e julgar o presidente da República, ministros de Estado e parlamentares em crimes comuns. Suas decisões são definitivas.

Superior Tribunal de Justiça (STJ): Frequentemente confundido com o STF, o STJ tem um papel diferente. Composto por, no mínimo, 33 ministros, ele é responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal em todo o Brasil. Ou seja, quando diferentes tribunais do país têm entendimentos distintos sobre uma mesma lei federal, cabe ao STJ dar a palavra final, pacificando a questão. Ele não analisa a Constituição, e sim as leis federais.

A Justiça especializada

Além das cortes que cuidam de temas gerais, existem tribunais superiores focados em áreas específicas do direito. Eles também representam a última instância em suas respectivas áreas de atuação.

Tribunal Superior do Trabalho (TST): É a instância máxima da Justiça do Trabalho no Brasil, formada por 27 ministros. O TST julga recursos contra decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), uniformizando a jurisprudência trabalhista. Questões como greves, direitos de empregados e deveres de empregadores acabam, em última instância, sendo decididas por esta corte.

Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Sua função é regulamentar, administrar e supervisionar o processo eleitoral no país. O TSE, composto por no mínimo sete ministros que cumprem mandatos de dois anos (biênio), tem um papel crucial na garantia da lisura das eleições, no registro de partidos e candidaturas e no julgamento de crimes eleitorais. A corte também tem a função de diplomar o presidente e o vice-presidente da República eleitos.

Superior Tribunal Militar (STM): É o órgão máximo da Justiça Militar da União, integrado por 15 ministros. Compete ao STM julgar os crimes militares definidos no Código Penal Militar, envolvendo integrantes das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.