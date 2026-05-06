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Como pesquisar um processo ou acórdão na internet? Veja o passo a passo

Acompanhar uma ação judicial ou ler uma decisão importante é possível; aprenda a usar os sites dos tribunais para consultar informações processuais

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
06/05/2026 14:30

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Como pesquisar um processo ou acórdão na internet? Veja o passo a passo
A pesquisa online de processos e acórdãos permite que cidadãos acessem informações importantes de tribunais. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Decisões importantes de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF), ganharam destaque recentemente, e muitas pessoas buscam entender como acessar esses documentos. A boa notícia é que consultar um processo judicial ou ler um acórdão pela internet é um procedimento acessível a qualquer cidadão. O segredo está em saber onde e como procurar.

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Para começar, é fundamental ter em mãos algumas informações básicas. O dado mais importante é o número único do processo, uma sequência numérica padronizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com ele, a busca se torna rápida e precisa. Caso não tenha o número, é possível pesquisar usando o nome completo ou o CPF/CNPJ das partes envolvidas, embora esse método possa ser menos direto.

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Passo a passo para a consulta

O primeiro passo é identificar o tribunal correto. Ações cíveis ou criminais comuns geralmente tramitam na Justiça Estadual de cada estado. Questões trabalhistas ficam nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), enquanto causas contra a União são responsabilidade da Justiça Federal. Decisões de grande repercussão costumam estar nos tribunais superiores, como o STJ e o STF.

Com o tribunal identificado, o caminho é simples:

  1. Acesse o site oficial do tribunal: cada órgão possui um portal próprio na internet. Basta buscar pelo nome do tribunal em um mecanismo de busca.

  2. Procure pela área de consulta processual: essa seção geralmente fica em destaque na página inicial, com nomes como “Consulta de Processos”, “Andamento Processual” ou “Serviços”.

  3. Preencha os dados: informe o número do processo ou os dados da parte (nome, CPF ou CNPJ) nos campos indicados e inicie a pesquisa.

  4. Analise os resultados: o sistema exibirá o andamento do processo, incluindo despachos, sentenças e os acórdãos, que são as decisões tomadas por um colegiado de juízes.

O que é um acórdão?

O termo “acórdão” se refere à decisão final de um recurso ou de uma ação julgada diretamente por um grupo de desembargadores ou ministros. Diferente da sentença, que é uma decisão de um único juiz, o acórdão representa o entendimento do colegiado. Esses documentos são públicos e podem ser lidos na íntegra na página de consulta do processo.

É importante lembrar que alguns processos correm em segredo de justiça. Isso acontece em casos que envolvem direito de família ou a intimidade das partes. Nessas situações, o acesso ao conteúdo completo dos autos é restrito aos advogados e às pessoas diretamente envolvidas na ação. A consulta pública mostrará apenas informações básicas, sem detalhar o andamento ou as decisões.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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