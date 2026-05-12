Como funciona o STF? Entenda o caminho de um processo na Suprema Corte

A atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamentos de grande impacto nacional frequentemente levanta dúvidas sobre o funcionamento da Corte. Sediado em Brasília, o STF é a última instância do Poder Judiciário brasileiro e tem como principal missão garantir o cumprimento da Constituição Federal.

A jornada de uma ação na mais alta Corte do país é complexa e envolve ritos específicos. Para entender seu poder e influência, é preciso conhecer o caminho que um processo percorre desde a sua chegada até a decisão final, que afeta a vida de todos os brasileiros.

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Tudo começa com a composição do tribunal. Os 11 ministros são indicados pelo presidente da República e precisam ter o nome aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal, após uma sabatina rigorosa. Uma vez empossados, eles ocupam o cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, o que garante independência em suas decisões.

O caminho de uma ação no STF

Um processo pode chegar à Corte de várias formas, como por meio de recursos contra decisões de outros tribunais ou através de ações diretas que questionam a constitucionalidade de leis. Ao ser protocolada, a ação é distribuída eletronicamente para um ministro relator. É ele quem analisa o caso, prepara um relatório e elabora seu voto.

O julgamento pode ocorrer de duas maneiras principais: no plenário virtual, onde os ministros inserem seus votos em um sistema online durante um período determinado, ou no plenário físico, com debates presenciais transmitidos ao vivo pela TV Justiça. A decisão é tomada quando a maioria dos ministros, ou seja, pelo menos seis deles, concorda com um mesmo entendimento.

Uma ferramenta que pode alterar o ritmo de um julgamento é o pedido de vista. Durante a votação, qualquer ministro pode solicitar mais tempo para analisar o processo. Essa medida suspende o julgamento por até 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Após esse prazo, o processo é automaticamente liberado para ser julgado novamente.

Quando a Corte finalmente chega a um veredito, a decisão é definitiva. Como guardião final da Constituição, o STF tem a última palavra sobre os temas que analisa, e suas sentenças devem ser cumpridas em todo o território nacional, sem possibilidade de recurso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.