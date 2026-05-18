STF x STJ: entenda a diferença entre os tribunais e como atuam

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Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ). As siglas aparecem com frequência no noticiário, mas muitas vezes geram confusão. Apesar de ambos estarem no topo do Poder Judiciário brasileiro, suas funções são completamente distintas e entender essa diferença é fundamental para acompanhar as principais decisões do país.

Essencialmente, o STF é o guardião da Constituição Federal, enquanto o STJ uniformiza a interpretação das leis federais. Um cuida da nossa lei maior; o outro, das leis do dia a dia. Saber quem é quem ajuda a entender por que determinados casos são julgados em cada um deles.

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O que faz o Supremo Tribunal Federal (STF)?

Pense no STF como a última barreira de proteção da Constituição. Sua principal missão é garantir que nenhuma lei ou ato do governo desrespeite as regras estabelecidas na Carta Magna de 1988. Por isso, é considerado a última instância para qualquer questão constitucional.

Composto por 11 ministros, indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado, o tribunal julga processos que envolvem diretamente a Constituição. Isso inclui, por exemplo, ações que questionam se uma nova lei é válida ou não, além de processos criminais contra o presidente, vice-presidente e congressistas.

E o Superior Tribunal de Justiça (STJ)?

Já o STJ tem a tarefa de padronizar a interpretação da legislação federal em todo o Brasil. Ele funciona como a palavra final em casos que não envolvem a Constituição, mas sim as leis comuns que regem a vida cotidiana, como o Código de Defesa do Consumidor ou o Código de Trânsito Brasileiro.

Imagine que tribunais de São Paulo e do Rio Grande do Sul tomam decisões opostas sobre um mesmo artigo de lei. É o STJ quem define qual interpretação deve prevalecer, garantindo que a lei seja aplicada de forma igual para todos. Formado por, no mínimo, 33 ministros, ele analisa recursos de casos que já passaram por outras instâncias.

Qual a diferença na prática?

De forma resumida: se a discussão é sobre um direito fundamental previsto na Constituição, como liberdade de expressão ou o direito à vida, o caso provavelmente chegará ao STF. É o foro para os grandes debates que moldam os pilares da sociedade brasileira.

Por outro lado, se o debate envolve a aplicação de uma lei federal em um caso específico, como uma disputa sobre um contrato de aluguel, um problema com um plano de saúde ou um crime comum, a instância final para uniformizar o entendimento é o STJ. Ele garante que as leis sejam aplicadas de forma coesa no país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.