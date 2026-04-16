STF x STJ: entenda a diferença entre os dois tribunais superiores

Embora ambos sejam tribunais superiores localizados em Brasília, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm papéis bem distintos no Judiciário brasileiro. Compreender essa diferença é fundamental, pois suas decisões afetam desde direitos básicos até questões do dia a dia, como contratos e planos de saúde.

Em resumo, o STF é o guardião da Constituição Federal, enquanto o STJ é responsável por unificar a interpretação das leis federais em todo o país. Ambos são a última instância em suas respectivas áreas de competência, o que significa que suas decisões servem de guia para todos os outros juízes e tribunais.

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O guardião da Constituição: o papel do STF

A principal missão do STF é proteger a Constituição. Ele é a corte máxima para julgar se uma lei, decreto ou ato do governo está de acordo com as regras fundamentais do país. Questões de grande impacto, como liberdade de expressão, direitos fundamentais e o equilíbrio entre os poderes, são temas recorrentes.

O tribunal também julga crimes comuns cometidos pelo presidente da República, vice-presidente e membros do Congresso Nacional. Suas decisões criam um precedente que deve ser seguido por todas as outras instâncias judiciais, garantindo segurança jurídica e a estabilidade das instituições.

O tribunal do cidadão: a função do STJ

Já o STJ tem a tarefa de uniformizar a interpretação das leis federais. Ele garante que uma mesma lei seja aplicada de forma igual em São Paulo, no Acre ou em qualquer outro estado. Isso evita que existam decisões conflitantes sobre o mesmo assunto em diferentes regiões do Brasil.

É por isso que o STJ é conhecido como o “Tribunal da Cidadania”, pois trata de casos mais próximos do cotidiano das pessoas. As disputas que chegam à corte envolvem, por exemplo:

revisão de aluguel;

cobertura de planos de saúde;

questões de direito do consumidor;

disputas de guarda de filhos e pensão alimentícia;

problemas em contratos comerciais.

Na prática, como diferenciar?

Uma forma simples de entender é pensar no tipo de discussão. Se o debate é sobre se uma lei viola um princípio da Constituição, como o direito à vida ou à liberdade, o caminho do processo pode levar ao STF. A questão central é constitucional.

Agora, se a briga judicial é sobre a interpretação de uma lei federal, como o Código de Defesa do Consumidor ou a Lei do Inquilinato, a palavra final é do STJ. O foco está na legislação comum. É importante notar que o STF está no topo da pirâmide do Judiciário. Mesmo uma decisão do STJ pode ser levada ao Supremo se, durante o caso, surgir uma questão constitucional relevante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.